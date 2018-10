Harry e Meghan Markle | paura in Nuova Zelanda ' Hanno avvertito il terremoto di 6 2'

Terremoto in Nuova Zelanda - paura per Harry e Meghan : «Lo hanno sentito anche loro» : Terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle: i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l?isola del...

Meghan Markle incinta - principe Harry : la parole del marito che ogni futura madre vorrebbe sentirsi dire! : Le sue parole a Wellington, ultima tappa del Royal Tour con il marito, non solo ha fatto il giro del mondo, ma è stato anche riportato sui social di Kensington Palace. 'Brava Nuova Zelanda per aver ...

Meghan Markle ha scattato la sua prima foto per i social reali ed è ovviamente un tributo al principe Harry : <3 The post Meghan Markle ha scattato la sua prima foto per i social reali ed è ovviamente un tributo al principe Harry appeared first on News Mtv Italia.

Danielle - la sosia di Meghan Markle (che ha lasciato a bocca aperta Harry) : Si chiama Danielle, fa la personal trainer ed è la sosia “ufficiale” di Meghan Markle. A differenza della duchessa di Sussex, Danielle Bazergy ha solamente 22 anni ed è ancora in cerca del suo principe azzurro. Per il resto però le due donne sono identiche: stesso nasino leggermente all’insù, che ha fatto impazzire le donne di tutto il mondo (e i chirurghi estetici), stesso sguardo intenso, stesso sorriso e lunghi capelli ...

Gli abiti del matrimonio di Harry e Meghan in mostra al Castello di Windsor : Ieri, 26 ottobre, dopo quasi nove mesi di pianificazione, gli abiti da sposa del Duca e della Duchessa del Sussex sono stati finalmente esposti al Castello di Windsor. La mostra, organizzata dalla Royal Collection Trust, si intitola A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, e segue le tracce dell’esposizione del 2011 a Buckingham Palace, dedicata al matrimonio tra il Principe William e Kate Middleton. LEGGI ANCHEMeghan e Harry, gli ...

Meghan futura mamma distratta : dimentica le etichette al vestito durante il viaggio con Harry : durante la visita ufficiale di due giorni fa a Tonga , però, le attenzioni del mondo si sono concentrate sul vestito indossato da Meghan , rosso come la bandiera dell'arcipelago. Dal vestito, infatti,...

Harry e Meghan - paura in volo : l’atterraggio a Sidney rimandato all’ultimo istante. Ecco cosa è successo : Momenti di ansia per il principe Harry e Meghan Markle in visita ufficiale in Oceania. L’aereo su cui viaggiavano con il seguito, un Boeing 737 di ritorno a Sydney dopo la tappa a Tonga, ha infatti sospeso all’ultimo momento le procedure di atterraggio già avviate, riprendendo quota pochi secondi prima di toccare terra. Questo perché i piloti si sono accorti d’un altro velivolo attardatosi sulla pista. Una manovra concordata subito con la ...

Australia : paura per il principe Harry e per la moglie Meghan - problemi all’atterraggio a Sydney : Un po’ di paura questa mattina per il principe Harry e per la moglie Meghan in visita ufficiale in Oceania. L’aereo su cui viaggiavano con il loro seguito, al ritorno a Sydney dopo la visita all’isola di Tonga, ha sospeso all’improvviso le procedure di atterraggio già attivate, perché i piloti si sono accorti della presenza di un altro velivolo presente sulla pista. A riportare la notizia è la Bbc, che ha precisato che ...