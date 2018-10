Hanno ragione i sovranisti?

Bolsonaro - in Brasile Hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Ponte Morandi - Rixi (Lega) : “Ritardo decreto Genova? Colpa della Ragioneria dello Stato” - ce l’Hanno dal 21 settembre” : “Ritardi sull’adozione del decreto Genova? La Colpa è della Ragioneria dello Stato. Il documento è stato inviato il 21 settembre dal Ministero. Noi abbiamo chiesto più soldi, loro forse ne vogliono mettere meno”. A dirlo il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi, ospite a Tagadà su La7. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Rixi (Lega): “Ritardo decreto Genova? Colpa della Ragioneria dello Stato”, ce l’hanno ...

Di Maio : 'Gli sfollati di Genova Hanno ragione a protestare' : Se le accetti perdi il reddito perché entri nel mondo del lavoro. Se fai il furbo rischi sei anni di galera. Il reddito ci serve per reinserire lavorativamente 10 milioni di persone sotto la soglia ...

Genova - gli sfollati in consiglio regionale : 'Trattati da cani - vogliamo la casa'. Di Maio : 'Hanno ragione' : 'Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!'. 'Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo Energia'. Gridano 'rispetto-...

Macron : 'Io avversario di Orban e Salvini? Hanno ragione' : Roma - In visita in Danimarca, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto agli attacchi di Viktor Orban e Matteo Salvini affermando che i due 'Hanno ragione' a vederlo come il loro 'principale ...

