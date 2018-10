Hamsik raggiunge Bruscolotti | record di presenze col Napoli

Napoli - Hamsik raggiunge Bruscolotti : 511 presenze in azzurro : “Sono orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti“. Così Marek Hamsik ha celebrato oggi sul suo sito ufficiale il traguardo delle 511 presenze con la maglia del Napoli che da ieri lo pone in testa alla classifica all time delle presenze in azzurro insieme a Bruscolotti. Un primato reso però meno felice dal risultato della sfida contro la Roma: “Per come è stata condotta la partita – ha detto – ...