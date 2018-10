Guardiola | “dispiace per l’esonero di Lopetegui ma i risultati erano negativi”

calcioweb.eu

"Quando hai risultati negativi non puoi continuare in piazze come Barcellona o Madrid. O vinci tante partite di fila o non ti danno modo di continuare". L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, commenta così l'esonero di Julen Lopetegui da parte del Real Madrid. "Mi dispiace per Julen, perché è un amico, una persona eccezionale -aggiunge l'ex tecnico del Barcellona-. Abbiamo giocato insieme in maglia blaugrana e avevamo un rapporto eccezionale. Questo è il calcio purtroppo, nessuno può evitarlo".