Guardia costiera | esercitazione a Olbia

Effettuato - un sequestro congiunto dalla Polizia Stradale e dalla Guardia Costiera : Nei giorni scorsi, personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Barcellona P.G., congiuntamente a personale dipendente della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo, durante un'...

Calabria - migranti in mare in balìa di onde di due metri salvati dalla Guardia costiera : Gli scafisti si sono messi in salvo e hanno lasciato il loro carico umano nella barca in balìa di onde altre due metri e del fortissimo vento di scirocco. E' il sospetto degli uomini della Guardia ...

Maltempo - forte scirocco : Jonio in tempesta - 80 immigrati su una barca a vela rischiano di annegare. Si mobilita la Guardia costiera di Crotone [LIVE] : Il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Crotone è impegnato in un’operazione di salvataggio nei confronti di circa 80 migranti che si trovano su una barca a vela in balia delle onde. L’imbarcazione è stata avvistata al largo di Capocolonna, nel Crotonese. Le operazioni di soccorso sono complicate dallle avverse condizioni meteo-marine. L'articolo Maltempo, forte scirocco: Jonio in tempesta, 80 immigrati su una ...

Due dispersi in mare : salvati dalla Guardia costiera [VIDEO] : Sono iniziate ieri, 25 ottobre 2018, le ricerche dei due uomini dispersi a bordo di un’imbarcazione in legno di 14 metri partita il giorno 24 da Porto Ercole, in provincia di Grosseto, e diretta a La Maddalena. I familiari delle due persone a bordo, allarmati dall’assenza di notizie, hanno contattato la Sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia che ha immediatamente disposto l’uscita in mare della motovedetta CP870 ...

Malore a bordo - marittimo trasportato d'urgenza in ospedale dalla Guardia costiera : La motovedetta e la nave passeggeri si sono incontrare al largo di Punta Polveraia per il trasbordo dell'uomo, colto da Malore

Maltempo Sicilia : la Guardia costiera soccorre 5 persone : Personale del secondo Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania e’ intervenuto per prestare soccorso nella zona di Lentini colpita da un violento nubifragio. L’equipaggio dell’elicottero AW139, allertato dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la sala operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha compiuto due interventi di soccorso salvando cinque persone, recuperate ...

Guardia costiera salva 70 migranti : Il barcone è stato scortato fino all'isola di Lampedusa, dove sono sbarcati. Dopo il rifiuto di prestare soccorso da parte delle autorità maltesi, l'intervento della motovedetta italiana -

Barcone in avaria con 70 persone a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardia costiera - che rifiuta l'intervento : La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Ha chiamato la Guardia Costiera italiana per chiedere di intervenire

Porto San Giorgio. La Guardia costiera recupera la barca affondata lo scorso 10 settembre : Oggi sono state eseguite, a cura di una ditta specializzata in lavori subacquei e sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Porto San Giorgio, le operazioni di recupero del relitto della ...

Motovedette della Guardia costiera libica sparano su due pescherecci italiani : equipaggi sotto sequestro : La Mare Jonio: "Siamo disponibili a dare assistenza agli equipaggi". Tensione alla vigilia della Conferenza sulla Libia programmata a Palermo a novembre

Migranti - Guardia costiera marocchina spara contro un barcone con 58 persone a bordo : ferito ragazzo di 16 anni : Una nave della Guardia Costiera marocchina ha aperto il fuoco per bloccare un barcone che trasportava 58 Migranti al largo di Gibilterra, ferendo un ragazzino di 16 anni che è stato trasportato all’ospedale di Tangeri, come riporta la tv locale 2M. Secondo quanto riferiscono fonti militari di Rabat ad Afp, l’incidente è avvenuto nell’ambito di un’operazione condotta nella notte fra martedì e mercoledì iniziata al largo di ...