Green is the colour

Festa del Cinema - Viggo Mortensen diventa italoamericano in 'Green Book' - una storia di amicizia on the road : 'Non è una lezione forzata, è una bella storia condivisa dal passato che può aiutarci a capire il presente' dice Viggo Mortensen, in un italiano apprezzabile, descrivendo il significato sotteso di '...

Scott Wilson è morto : Hershel Greene di The Walking Dead si è spento a 76 anni : Tutti hanno sperato di rivederlo ancora magari in occasione dell'uscita di scena di Maggie ma non sarà così: Scott Wilson è morto. L'amato Hershel Greene di The Walking Dead si è spento a 76 anni proprio nelle scorse ore mentre tutti i fan erano pronti a vedere la première della nona stagione in onda da questa sera negli Usa. Scott Wilson è morto ma fino alla fine è rimasto legato alla serie tanto da presenziare a Comic con e reunion per la ...

Milano : un premio Nobel al “Green will save the world” - il meeting europeo del verde e del paesaggio : Sarà il verde, forse anche più della bellezza invocata da Dostoevskij, a salvare il mondo. Un mondo ecosostenibile, con meno incuria e degrado, dove il rispetto e la tutela dell’ambiente appartenga consapevolmente ad istituzioni e cittadini. Da Milano parte “Green will save the world”, il manifesto che professionisti, architetti paesaggisti, designer, manager di aziende verdi e imprenditori lanceranno dal 4 al 7 ottobre prossimi all’interno ...