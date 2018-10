Grecia | la crisi finanziaria colpisce anche la prostituzione

Grecia - prostitute in crisi : ce ne sono di più ma guadagnano meno/ “Per noi non ci sono più soldi” : Grecia, prostitute in crisi: ce ne sono di più ma guadagnano meno. “Per noi non ci sono più soldi”, hanno raccontato al New York Times. Le ultime notizie sul fenomeno post austerity(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:37:00 GMT)

L'Italia verso la Grecia - una crisi più politica che economica e lo spread vola : Intanto la situazione di incertezza si ripercuote su diversi aspetti dell'economia. Abbiamo un rapporto euro-dollaro con la nostra moneta che continua a indebolirsi, ma soprattutto abbiamo un ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Tsipras - non ripeteremo errori che portarono crisi Grecia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Irlanda - Spagna - Portogallo - Grecia : come si vive dopo la crisi in 8 grafici. Anche meglio che in Italia : L’Irlanda raccoglie nuovi successi, la Spagna ha persino superato l’Italia, il Portogallo recupera i disoccupati, mentre Grecia e Cipro continuano a soffrire. La chiave di un recupero sano è, come sempre, un recupero della produttività, grazie soprattutto al miglioramento del capitale umano, con un costo del lavoro che dia risorse allo sviluppo. Importante Anche avere spazio fiscale, e quindi un debito basso, per affrontare ...

Grecia : ADDIO ALLA TROIKA MA L'ECONOMIA È ANCORA IN GRAVE CRISI - : Molto negativa la bilancia commerciale che registra un valore negativo di due miliardi di euro: con un'economia arretrata rispetto ALLA media Ue il paese ha bisogno di importare più di quanto esporti.

La Grecia esce dalla crisi ma il paese è a pezzi. A confronto il prima e il dopo in 5 grafici : La chiusura del piano di salvataggio lascia i conti pubblici in equilibrio, malgrado un debito altissimo, ma il paese non recupera competitività...

PER I MERCATI ORA È L'ITALIA LA NUOVA Grecia/ Atene - fine del programma di assistenza UE : ma la crisi rimane : GRECIA, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:02:00 GMT)

