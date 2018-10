Gravina | Coni Servizi? Parlo dopo Malagò

Gravina saluta l’esordio di Berlusconi al Monza : “ Berlusconi e’ un testimone e riferimento di successo di una pagina importante della storia del calcio italiano. Siamo felici che abbia deciso di rientrare nel mondo del calcio partendo dalla nostra Lega”. Con queste parole, il presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina , accoglie Silvio Berlusconi , atteso domani all’ ‘esordio’ in tribuna al Brianteo per la partita ...

