Grasso è bello! Perché l’opulenza delle carni attrae alle Seychelles e su Pornhub

(Di martedì 30 ottobre 2018) Lesono una destinazione che profuma di erotismo. Sono rientrata da poco e ogni volta che ci vado osservo, prendo nota ed elaboro. Sono isole che conosco molto bene e sono ancora lontane dal turismo di massa. Dal 1991, anno in cui vi misi piede per la prima volta, tante cose sono cambiate, altre sono rimaste sempre le stesse come le tartarughe giganti che tutti i santi pomeriggi fanno sesso sfrenato che nemmeno i bonobi. Quando scendo, alloggio in una guest house deliziosa ed eco friendly, il Takamaka Green Village, che prende nome dalla stessa ansa e dagli alberi, i takamaka appunto, che ornano la spiaggia mozzafiato a sud di Mahè dove mi sposai. Puntualmente, quando torno in Italia e controllo la bilancia, sono dimagrita un paio di chili. Non per il caldo e non certonon mi ingozzo. Il pesce è ottimo, i dolci home made della guest house pure; quindi, da brava ...