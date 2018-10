Grande incendio al Porto di Savona | l' acqua sale e le batterie delle auto esplodono

Grande incendio a Quarto Oggiaro in un centro rifiuti : incendio di vaste dimensioni in via Dante Chiasserini in un capannone di rifiuti della Ipb. E' rimasto fortuitamente coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed e' stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde Segui su affaritaliani.it

Incendio nel Pisano - Legambiente : “Area di Grande valore naturale” : “Il danno materiale e’ altissimo, come pesante per i residenti e’ la ferita nella relazione coi luoghi. Il patrimonio naturale, paesaggistico e sociale di questo territorio ha un valore eccezionale, non commensurabile in termini meramente economici”. Cosi’ Legambiente Toscana in relazione all’Incendio che da ieri sera sta interessando il monte Serra, a Calci, in provincia di Pisa, esprimendo sconcerto e ...