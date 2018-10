Grande Fratello Vip | Simone Coccia Colaiuta bullizzato dal web | ' Per questa storia sono

Grande Fratello Vip - l'insinuazione di Lisa Fusco sull'eliminazione di Elia Fongaro : 'Omrai si è capito...' : Dopo l'eliminazione di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip, sono scoppiate ferocissime polemiche su presunte procedure imparziali per escludere il concorrente. Polemiche che hanno visto la ...

Grande Fratello Vip - il crollo psicologico in diretta di Maria Monsè : non regge più - ridotta in lacrime : La nomination per Maria Monsè è arrivata come un fulmine a ciel sereno specialmente perché l'attrice si è vista puntare il dito contro uno che riteneva dalla sua parte, Alessandro Cecchi Paone . Maria ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè in lacrime : Monte la consola : Maria Monsè piange al Grande Fratello Vip: non accetta la sfida con Paone Maria Monsè è scoppiata in lacrime al Grande Fratello Vip. Andare al televoto è stato per lei un vero trauma! Non si sarebbe mai aspettata di finirci così presto. E soprattutto con una persona che lei credeva dalla sua parte. Alessandro Cecchi […] L'articolo Grande Fratello Vip, Maria Monsè in lacrime: Monte la consola proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi conduce senza un pezzo e su Twitter è subito ironia : «Sarà stato il forte vento» : Non è sfuggito a molti telespettatori che la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip aveva qualcosa di strano e che soprattutto a Ilary Blasi mancava un 'pezzo'. La serata è durata meno del ...

Grande Fratello Vip - qualcosa che in tv funziona sempre? Le corna. Ecco chi sono stavolta i protagonisti (dopo Moser-Monte-Rodriguez) : Le corna in tv funzionano e nei reality si ripetono con una certa frequenza. Lo scorso anno al Grande Fratello Vip era toccato a Cecilia Rodriguez archiviare la relazione con Francesco Monte per tuffarsi tra le braccia del ciclista Ignazio Moser. Dall’ingresso in casa dell’ex tronista, ora concorrente, per un confronto acceso alla discussa scena nell’armadio tra i due “amanti”: tutto favorito anche dalla mediaticità ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e la ciglia smarrita : sorpresa tra i telespettatori : La parrucca è roba vecchia, superata. Il trend social è la ciglia smarrita. Di chi? Ovvio, di Ilary Blasi la regina del Grande Fratello Vip che, nell'ultima puntata, ha scatenato i social: tutti alla ...

Enrico Silvestrin contro Grande Fratello Vip : "Elia eliminato d'ufficio - già deciso - il notaio si porta avanti" : Enrico Silvestrin scatenato sui social (Twitter in particolare). L'attore e conduttore ha commentato con una serie di tweet quando accaduto nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, il reality dal quale è stato eliminato di recente. In particolare Silvestrin ha fatto intendere che il finale del gioco televisivo sarebbe già stato deciso, probabilmente dagli autori dello stesso Gf Vip. Infatti ecco cosa ha scritto:prosegui la ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi si è persa una ciglia : La parrucca è roba vecchia, superata. Il trend social è la ciglia smarrita. Di chi? Ovvio, di Ilary Blasi la regina del Grande Fratello Vip che, nell'ultima puntata, ha scatenato i social: tutti alla ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi non vede la luce : ascolti - bastonata ancora dai 'Bastardi' di Raiuno : Tra Ilary Blasi e Alessandro Gassman la spunta ancora il secondo. Pessime notizie per il Grande Fratello Vip e Mediaset sul fronte ascolti : lunedì sera vince la fiction di Raiuno I Bastardi di ...

La rimonta del Grande Fratello Vip : Buona performance del Grande Fratello Vip 3, che dopo il flop di giovedì scorso , circa 3.000.000 e 19% di share, , risale a 3.876.000 telespettatori e uno share pari al 21,17% con chiusura anticipata ...

Grande Fratello Vip - mannaia su Ilary Blasi : perché la diretta è finita un'ora prima - roba senza precedenti - : 'A causa del maltempo il Grande Fratello Vip è stato costretto a una chiusura anticipata' così scrive Francesca Cipriani in un post pubblicato su Instagram per rassicurare i fan che l'aspettavano con ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro straziante davanti a Jane Alexander : il discorso che la riduce in lacrime : Appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Elia Fongaro ha dedicato un ultimo straziante saluto a Jane Alexander, con la quale è nato un legame speciale. Dallo studio con Ilary Blasi, Elia ha ...

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin al vetriolo : Elia Fongaro eliminato d’ufficio. Cecchi Paone str*nzo - vincitore già deciso : Elia Fongaro “Stanno spudoratamente eliminando Elia d’ufficio”. È un Enrico Silvestrin senza filtri quello apparso, ieri sera, su Twitter. L’ex concorrente del reality, nel corso della settima diretta di Grande Fratello Vip 2018, ha cinguettato in maniera piuttosto veemente insinuando che la produzione stesse in qualche maniera favorendo l’eliminazione di Elia Fongaro (cosa che è effettivamente avvenuta). “Mai visto un massacro simile. E ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 30 ottobre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...