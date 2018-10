Grande Fratello Vip | qualcosa che in tv funziona sempre? Le corna Ecco chi sono stavolta

ilfattoquotidiano

: Pochi secondi per salutarsi... Grande Fratello sa essere un gioco crudele. #GFVIP - GrandeFratello : Pochi secondi per salutarsi... Grande Fratello sa essere un gioco crudele. #GFVIP - davidemaggio : #GFVip, Francesco Monte disgustato dal bacio tra due donne: «A me fa schifo. Per me non è normale» - Video Sono ap… - VanityFairIt : Cecchi Paone e #ilgrandefratello hanno perso un'occasione -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Lein tvno e nei reality si ripetono con una certa frequenza. Lo scorso anno alVip era toccato a Cecilia Rodriguez archiviare la relazione con Francesco Monte per tuffarsi tra le braccia del ciclista Ignazio Moser. Dall’ingresso in casa dell’ex tronista, ora concorrente, per un confronto acceso alla discussa scena nell’armadio tra i due “amanti”: tutto favorito anche dalla mediaticità dei protagonisti. In questa terza edizione l’attrice Jane Alexander sembra coinvolta in una serie di puntate di Beautiful con protagonisti il compagno, non famoso in questo caso, Gianmarco Amicarelli e il coinquilino Elia Fongaro. La Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa si è presa una sbandata per l’ex velino di Striscia la notizia, un feeling crescente che l’ha portata perfino a dichiararsi dopo che il compagno le aveva ...