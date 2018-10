Governo | allarme decreto sicurezza | verso ipotesi voto di fiducia | Conte | serve sintesi

Governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia : Mentre non si placa la pressione dei cosiddetti "dissidenti M5s sul decreto sicurezza, rischia di allargarsi il fronte dei contrari M5s nel momento in cui il provvedimento arriverà all'esame dell'Aula.

Tajani lancia l'allarme : 'Governo immorale - con loro ogni italiano ha già perso 3000 euro' : Lo spread che non scende e i mercati che non sembrano vedere di buon occhio le strategie economiche del Governo Conte. Argomenti che interessano la sfera economica, ma che, inevitabilmente, diventano oggetto anche della discussione politica. Tra gli ultimi ad esprimersi sul programma che l'esecutivo al timone del Belpaese intende mettere in atto, è il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, esponente di Forza Italia. Ospite a Foligno ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Mario Draghi - allarme spread : 'Se sale ancora le banche pagheranno'. Ma confida in un accordo col Governo : 'Io non ho la palla di cristallo per prevedere i rischi dello spread, 300, 400, certamente questi titoli sono nelle banche e se perdono valore loro impattano sul capitale delle banche '. Mario Draghi ...

ANALISI - Italia - campanello allarme titoli Stato potrebbe suonare prima di quanto pensi Governo : L'Italia potrebbe trovarsi a dover agire per contenere un'impennata dei costi di finanziamento prima di quanto suggeriscano i commenti degli esponenti di governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questo mese ha promesso di fare tutto ciò che sarà necessario in caso il divario di rendimento tra Btp e Bund decennali si allargasse a 400 o 500 punti base. E con un rischio ...

Toninelli “non possiamo chiudere A24-A25”/ Allarme piloni - Strada Parchi smentisce “Governo può - subito soldi” : Toninelli “piloni A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Martina (Pd) lancia l'allarme : 'Governo pericoloso - sta progettando l'uscita dall'Europa' : Non corre in questo momento buon sangue tra l'Europa e il governo Conte, o almeno questo è quello che sembra emergere dagli scenari politici ed economici che si stanno delineando. Da una parte c'è un esecutivo che non intende indietreggiare di molto rispetto all'idea di innalzare il debito per provare a sostenere l'economia con le discusse misure proposte sin'ora, dall'altra c'è l'Europa che continua ad avere timore della condizione dei conti ...

Scuola - Governo Lega-M5S sotto attacco : ‘Fermiamoli subito’ - l’allarme PD : Dura presa di posizione della senatrice Simona Flavia Malpezzi, in merito alla manovra finanziaria che il Governo Conte si appresta a varare. L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato un post su Facebook dove si afferma come l’esecutivo voglia mettere le mani nelle tasche degli italiani. L’appello di Simona Flavia Malpezzi è quello di fermare subito il Governo che intende gravare le future generazioni di un debito ...

Manovra - allarme di Fitch ma il Governo tira dritto. Maxitaglio alle spese militari : Il governo non arretra e non cambia l'impostazione della prossima Manovra, che sfiora i 40 miliardi, nonostante la pioggia di critiche sulla scommessa gialloverde su crescita e deficit, coronata...

L'allarme di Federacciai : 'Imprenditori preoccupati - il Governo non sa quello che dice' : Roma . "Tra gli imprenditori si registra apprensione. C'è troppa incertezza, e nessuna misura per la crescita", così al Foglio il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi , che l'11 ottobre, dopo ...

L’allarme del governatore della Bce - Mario Draghi : “Le parole del Governo italiano hanno fatto danni” : "Negli ultimi mesi le parole sono cambiate molte volte e quello che ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese anche se tutto ciò non ha contagiato granché altri paesi dell'Eurozona, rimane un episodio principalmente italiano. Invito a considerare che sia il premier ...