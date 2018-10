Google Pixel 3 XL fa spuntare un secondo orribile notch

Hey Google - ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 : Un paio di settimane fa vi abbiamo proposto una riflessione sui nuovi Pixel 3, stuzzicandovi su tre temi che a nostro avviso meritavano […] L'articolo Hey Google, ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Grazie ad XDA i Google Pixel e Pixel 2 hanno quasi tutte le "chicche" fotografiche dei Pixel 3 : Per guadagnarsi i favori degli appassionati, Google su Pixel 3 e Pixel 3 XL più che sulle specifiche ha preferito puntare sul software

Google Pixel : la modalità notturna fa davvero miracoli : Non è ancora arrivata ufficialmente a bordo dei Google Pixel che fa già gridare al miracolo. La modalità notturna, nuova perla che verrà implementata a breve su tutta la gamma, sembra davvero essere un miglioramento

La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting : OnePlus 6 riceve il primo porting della ROM di Google Pixel 3 XL.

Come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel : Mentre Sundar Pichai ci parla della sfida lanciata con i Google Pixel, scopriamo com'è composta la filiera produttiva dei nuovi smartphone.

Volete attivare l'Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie.

La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto - ma c'è da sistemare qualcosa (video) : Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un Easter egg dedicato che fa disegnare : Sugli altri smartphone non c'è nulla oltre la "P" psichedelica di Pie, ma insistendo con i tap appare sui Pixel 3 un'interfaccia per disegnare

Basteranno acqua - sapone e spazzolino a rimuovere i graffi profondi da Google Pixel 3 XL? (video) : Google Pixel 3 XL era stato oggetto delle attenzioni di JerryRigEverything per il test di durabilità, che adesso ne verifica la riparabilità

Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 : I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell'ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che […]

Google Pixel 3 si fa trasparente ed è davvero bellissimo : Nel corso di questi anni abbiamo visto molte case produttrici immettere nel mercato smartphone con la back cover trasparente, o almeno questo è l'effetto che si vuole trasmettere. Un esempio ottimale è la special edition

Curioso problema di notch per Google Pixel 3 XL - che in alcuni casi vibra troppo : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL affrontano qualche problema di gioventù: oggi vi parliamo dei notch che compaiono in punti casuali del display e dell'eccessiva vibrazione degli smartphone durante la riproduzione di audio.

Il modo migliore per dire a Google cosa c'è che non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità.

Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health Services sul Play Store : Tra le nuove app che Google ha pubblicato nel Play Store sono presenti Pixel Tips, che offre una guida animata che introduce l'utente alle nuove funzionalità del suo dispositivo Pixel 3, e Connectivity Health Services la cui descrizione si limita a dire che l'app "migliora la salute della batteria con ottimizzazioni della connettività", associata a un'unica immagine poco esplicativa.