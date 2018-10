Google Maps rinnova le impostazioni del navigatore e permette di impostare il tema scuro

Creare shortcut Siri di Google Maps : Mappe di Apple è migliorata di molto da quando è stata introdotta, ma non ha ancora raggiunto il livello di Google Maps. Da parte di Apple c’è stata una maggiore flessibilità nel consentire l’utilizzo dei leggi di più...

Google Maps possiede un tema scuro attivabile manualmente : Google Maps nasconde un'impostazione che permette di attivare in maniera permanente il tema scuro. L'articolo Google Maps possiede un tema scuro attivabile manualmente proviene da TuttoAndroid.

Ecco spiegate alcune immagini assurde di Google Maps : Il team di Google Maps ha deciso di soffermarsi su alcune delle numerose immagini bizzarre che è possibile scovare sulla piattaforma, spiegando a cosa sono dovute L'articolo Ecco spiegate alcune immagini assurde di Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Google Maps introduce nuovi strumenti per i locali : Google Maps punta ancora una volta al settore business e inserisce ulteriori servizi che potranno davvero risultare utili a chi vuole sponsorizzare in maniera semplice ed efficace il proprio locale. Già da tempo l’applicazione di leggi di più...

Google rende possibile seguire i luoghi di interesse direttamente da Google Maps : Google ha deciso di introdurre due aggiornamenti all'app Google Maps, per consentire agli utenti di rimanere costantemente aggiornati con i loro luoghi di interesse e scoprire i nuovi luoghi in arrivo. Ora gli utenti possono seguire i luoghi direttamente da Google Maps, cercando un locale o un negozio di gradimento e toccando il pulsante "Segui", in modo da ricevere notizie, eventi, offerte e altri aggiornamenti. L'articolo Google rende ...

Passi indietro per i limiti di velocità di 26 paesi presenti su Google Maps. Migliora invece l’accuratezza di alcuni percorsi ciclabili : Google Maps è l'app globale per eccellenza, quella che può tornarci utile sia a "casa" che nei nostri viaggi in giro per il mondo L'articolo Passi indietro per i limiti di velocità di 26 paesi presenti su Google Maps. Migliora invece l’accuratezza di alcuni percorsi ciclabili proviene da TuttoAndroid.

Google Maps corre in aiuto dei tassisti su moto nelle città africane : Sfrecciano a tutte le ore del giorno e della notte. Sbucano da stradine sterrate e si infilano in passaggi stretti, attraversano incroci contro-mano, tagliano la strada, sono i moto-taxi. Si tratta di quei mezzi di trasporto pubblico che in tanti paesi africani riescono per pochi spiccioli a portare clienti nei più remoti angoli delle capitali affogate dal boom dell’urbanizzazione o nei villaggi dell’interno. Da ...

Google Maps corre in aiuto dei tassisti su moto nelle città africane : Sfrecciano a tutte le ore del giorno e della notte. Sbucano da stradine sterrate e si infilano in passaggi stretti, attraversano incroci contro-mano, tagliano la strada, sono i moto-taxi. Si tratta di quei mezzi di trasporto pubblico che in tanti paesi africani riescono per pochi spiccioli a portare clienti nei più remoti angoli delle capitali affogate dal boom dell’urbanizzazione o nei villaggi dell’interno. Da ...

Google Maps permette di nominare e consigliare i piatti fotografati : Quante volte avremmo voluto sapere qualcosa in più su uno specifico piatto caricato sulla pagina Maps di un ristorante in cui stiamo pensando di andare? L'articolo Google Maps permette di nominare e consigliare i piatti fotografati proviene da TuttoAndroid.

Come apparire su Google Maps : Non è un segreto ormai che Google Maps sia l’applicazione più completa per la navigazione e per le informazioni utili a viaggiare. Nemmeno Apple Maps, l’app dell’eterna rivale Apple, è riuscita a tenere il passo leggi di più...

Google Maps facilita la condivisione di percorso e destinazione - ecco come funziona : Google Maps migliora la condivisione del percorso, con tanto di posizione attuale: ecco come funziona la nuova funzione, già disponibile nella nota app di Google. L'articolo Google Maps facilita la condivisione di percorso e destinazione, ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Come far apparire la propria attività su Google Maps : Se avete usato almeno una volta nella vita Google Maps, ossia le mappe di Google, avrete sicuramente notato quanto utile sia trovare in un unico posto tutti i negozi di una città con uno sguardo leggi di più...

Rivoluzione CarPlay : ora ci sono Waze e Google Maps : La svolta era attesa ed è arrivata, a conferma che l'azienda di Cupertino punta con estrema decisione alla sua piattaforma Apple CarPlay come interfaccia totale e completa tra smartphone e auto. ...

Google Maps mostrerà anche la posizione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche : Le auto elettriche sono sicuramente un tema caldo al giorno d’oggi, poiché stanno uscendo molti modelli e tante grandi compagnie stanno andando verso questa direzione. Ovviamente le auto elettriche hanno anche tanti vantaggi, di cui leggi di più...