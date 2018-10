Gli rubano 11 cuccioli | Mark offre ricompensa di 56mila euro per riaverli | “Sono

Rubano portafoGlio a dottoressa e fanno acquisti con la sua carta di credito : arrestati 2 rom : Avevano approfittato di un momento di distrazione della dottoressa, al lavoro nel suo studio medico, per derubarla. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno, quando due balordi, mentre erano in ...

I migranti rubano il lavoro aGli italiani? Falso (così come tante altre credenze) : Il Dossier Statistico Immigrazione 2018 azzera luoghi comuni e false credenze. Invasione? Quale invasione? In Italia il...

Rubano peluche con le ceneri della fiGlia morta : madre disperata - appello sui social : "Proprio quando pensavo che nel 2018 non potesse capitarmi nulla di peggio di ciò che mi era già successo, è accaduta una...

Ladri rubano orsacchiotto con le ceneri della fiGlia morta : l’appello della mamma per ritrovarlo : La bambina è morta ad appena due mesi di vita di sindrome della morte in culla. Sua madre ha voluto custodire le ceneri in un orsacchiotto, che però è stato rubato.Continua a leggere

Scarica i bagagli dei clienti - Gli rubano il taxi sotto agli occhi : Era sceso dal suo taxi per Scaricare i bagagli di alcuni clienti, quando si è visto rubare l'auto sotto i propri occhi. E' successo in via Leonardo Madoni, nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino. Il ...

Rubano Gli spinelli da un negozio di cannabis ma scoprono che dentro c’è solo origano : E' successo negli Stati Uniti: a commettere il furto, decisamente sfortunato, un gruppo di adolescenti.Continua a leggere

Milik rapinato a Napoli nella notte - uomini armati Gli rubano il Rolex - : successo intorno alle 2 in una strada di Varcaturo, alla periferia di Giugliano. Il calciatore stava tornando a casa dopo la vittoria in Champions contro il Liverpool, quando due persone a bordo di ...

Abbandonano i fiGli piccoli sulla panchina del Fiera mentre rubano nei negozi : Hanno lasciato i due figli, due bambini di pochi anni d'età , seduti da soli sulle panchine di un'area del centro commerciale mentre loro compivano dei furti in diversi negozi. L'arresto Per questo ...

Rubano 500 euro di alcol al supermercato : “Stiamo per avere un fiGlio - non potevamo pagarlo” : Chelsea Jolly, 21 anni, e Luke Radford, 36 anni, sono stati multati per una serie di furti compiuti in un supermercato inglese nel mese di agosto. Fermati, hanno spiegato di essere arrivati all'illegalità perché "stanno per aver un bambino e non hanno soldi a sufficienza".Continua a leggere

Arriva nel trevigiano dalla Svizzera - gli distruggono l'auto e Gli rubano pure l'abito : Tutto il mondo Paese, ma così è troppo - incalza - Dall'auto è stata rubata valigetta di lavoro con documenti e pc portatile, un trolley con pochi indumenti, la giacca di un abito, un cellulare che ...

Rom si fingono direttori di banca e derubano Gli anziani : 'Lo dice la legge Salvini' : Si sono finti direttori di banca e, citando una fantomatica legge Salvini , hanno convinto un'anziana a consegnare loro denaro, gioielli e bancomat, con tanto di pin. Tre sinti - Armandino e Irma Cena,...

'Mettete Gli ori in frigo' e i finti tecnici del gas derubano due pensionati : Ancora una truffa ai danni di persone anziane. Vittime due coniugi di 85 anni. I malviventi si sono intascati ori e denaro per circa 6mila euro