Giù auto e investimenti | consumi fermi Ecco perché l' industria ha smesso di trainare

Coni : approvata autoriforma giustizia : Prevista anche la creazione di un registro unico dei giudici dello sport, con sorteggio e rotazione dei giudici. Nominato anche nuovo procuratore generale Ugo Taucher. 26 ottobre 2018

Messaggi per Android si aggiorna aggiungendo la condivisione dei contatti e le anteprime automatiche : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione Messaggi per Android, portandola così alla versione 3.7.

Malagò : 'Pronti ad autoriforma della giustizia sportiva' : Roma, 23 ott., askanews, - 'Il sottosegretario Giorgetti ha chiesto al mondo dello sport un'autoriforma della giustizia sportiva: e' un segnale molto buono, noi siamo gia' pronti'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento all'Acqua ...

Una Vita Anticipazioni 23 ottobre 2018 : il Giudice autorizza l'autopsia sul corpo di German : Il Giudice autorizza l'autopsia sul corpo di German. Simon, felice di riaverla con lui, aiuta Adela a trovare una casa e un lavoro ad Acacias.

Sterza per evitare un'auto contromano - corriere espresso vola Giù dal ponte : morto l'autista : BELLUNO - E' volato di sotto per decine di metri: l'autista del corriere espresso Bartolini che oggi, 19 orrobre, è finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al...

Grande Fratello Vip - su Giulia Salemi e Francesco Monte l'ombra del complotto degli autori. Il caso-aerei : Tu chiamale, se vuoi, combinazioni. Al Grande Fratello Vip tutti con il naso all'insù. Giulia Salemi e Francesco Monte sono in giardino quando in cielo passa sulla casa un aereo con uno striscione: '...

Camion Giù dal ponte : morto autista corriere Bartolini/ Ultime notizie Belluno : sterzata per evitare auto : Camion giù dal ponte a Belluno: morto autista del corriere Bartolini. Secondo la ricostruzione avrebbe sterzato per evitare un'auto che procedeva contromano.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Pisa Book Festival - autori - novità e incontri interessanti da seguire. Da non perdere l'incontro con Giulio Giorello - filosofo contemporaneo : Oltre a questi incontri, il Festival offre convegni, laboratori di scrittura, seminari per traduttori, spettacoli e uno spazio junior con laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Inoltre, ...

Malore in auto mentre tenta di raggiungere il Veneziale di Isernia - muore anziano del casertano : L'episodio è accaduto nel primissimo pomeriggio odierno lungo la Statale 85. Inutili i soccorsi. Il magistrato ha dato il nulla osta per la rimozione della salma Isernia. Stava tentando di raggiungere ...

Borse europee avanzano grazie a sostegno da trimestrali - auto Giù : ... quando il nervosismo innescato dalla crescita dei rendimenti sui titoli di Stato statunitensi, preoccupazioni geopolitiche e segnali di un rallentamento dell'economia hanno scosso i mercati globali.

Auto - settembre nero per le immatricolazioni in Europa. Giù anche FCA : settembre nero per il mercato dell'Auto in Europa dopo il balzo registrato ad agosto . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto, ACEA,, nel mese in esame le ...

Ricostruzione Ponte Morandi - Bucci : “giunti molti progetti”/ Commissario Genova - “Autostrade? No porte chiuse” : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la Ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Waymo - Raggiunti i 10 milioni di miglia a guida autonoma : I prototipi a guida autonoma di Waymo hanno percorso oltre 10 milioni di miglia (16,1 milioni di km) senza interventi umani. I collaudi dei sistemi driverless della Alphabet, la costola di Google attiva nello sviluppo delle auto senza conducente, hanno portato la flotta di Jaguar I-Pace e Chrysler Pacifica in 25 città degli Stati Uniti dove le tecnologie hanno affrontato le più disparate condizioni meterologiche, dal sole della California alla ...

Stefano Cucchi - quanto è giusto che lo Stato si autoassolva? : Napoli, lo street artist Jorit Agoch mentre realizza la sua opera in onore di Ilaria Cucchi, 12/10/2018 (Foto: Marco Cantile / LightRocket tramite Getty Images) Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Nistri ha rilasciato dichiarazioni che non possono passare inosservate sul caso di Stefano Cucchi. Ai microfoni di Radio Capital ha garantito che per fare giustizia “non guarderemo in faccia a nessuno”, ribadendo tuttavia ...