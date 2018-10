Giochi 26 | candidatura Calgary a rischio

Giochi 2026 - Cio : sì a candidatura Milano-Cortina - Calgary e Stoccolma - : Via libera del Comitato olimpico alle tre città, possibili città organizzatrici delle Olimpiadi invernali

Giochi Olimpici 2026 - approvata la candidatura di Milano-Cortina. Assegnazione a giugno 2019 a Losanna : ... dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche sfruttare la forza economica e la prosperità ...

Giochi 2026 - ufficiale la candidatura Milano-Cortina | Appendino replica - Di Maio : non metteremo un euro : Ufficializzata la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 ma il sindaco di Torino non ci sta: "Il Coni porti in votazione i dossier, si analizzino costi in modo analitico eil Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte"

Olimpiadi - il Coni ufficializza la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali 2026 : Con tanti saluti alla sindaca grillina di Torino Chiara Appendino : il Coni ha ufficialmente presentato al Comitato Olimpico internazionale la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali ...

Olimpiadi 2026: ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali, Torino esclusa dalla scelta del Coni. La gioia di Fontana e Zaia, arrabbiata Appendino

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Malagò firma : la candidatura italiana per i Giochi 2026 è Milano-Cortina : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente della Lombardia Attilio Fontana. ...

"La candidatura italiana per i Giochi 2026 sarà Milano-Cortina" : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...

Via libera alla candidatura Milano-Cortina : Torino e le valli restano escluse dai Giochi : Un altro passo è stato compiuto. E le speranze che Torino posso ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si sono ulteriormente ridotte. La prossima settimana, alla sessione del Cio convocata a Buenos Aires, l’Italia porterà la candidatura di Milano e Cortina. Il Coni, il Comitato olimpico, lo farà con l’avallo sostanziale - ma non formale - del gov...

Giochi 2026 - Toninelli rilancia Torino da sola : "È la scelta migliore - no alla candidatura a tre" : Continua la corsa a ostacoli per l'eventuale candidatura italiana per i Giochi invernali del 2016. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ora sostiene la corsa di Torino per le Olimpiadi 2026. Da sola, senza Milano e Cortina. E senza soldi dal governo

Giochi - Giorgetti : "Solo candidatura a 3" : 18.35 "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso delle Olimpiadi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, riaprendo alla possibilità della ...

