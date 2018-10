Ginnastica | USA | Russia | Cina qualificate alle Olimpiadi 2020 Ora nove posti in palio

Ginnastica - Mondiali 2018 : apoteosi USA - Campionesse a squadre! Sbaglia Biles - Russia e Cina sul podio e alle Olimpiadi : Non ci doveva essere storia e così è stato, il consueto dominio è andato in scena con una puntualità disarmante come ormai accade da sette stagioni, la corazzata a stelle e strisce continua a risplendere più che mai e scintilla anche all’Aspire Dome di Doha (Qatar), nuovo teatro di conquista per la Nazionale più forte di tutti i tempi. Gli USA conquistano la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Mondiali 2018 di Ginnastica ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre femminile - USA lanciati verso l’oro. Lotta serrata per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie iridate per quanto riguarda le ragazze, si preannuncia grande spettacolo per la gara che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione: le otto migliori formazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e dei pass ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : pirotecnica Finale a squadre - USA lanciati verso il trionfo. Russia-Cina - che lotta d’argento : Si inizia a fare terribilmente sul serio anche per le donne ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre femminile con l’assegnazione delle prime medaglie anche per il gentil sesso. In Medio Oriente andrà in scena una gara dall’altissimo contenuto tecnico e sicuramente vedremo grandi evoluzioni ma non aspettiamoci una lotta serrata per il trionfo come quella vista ieri ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : qualifiche. Simone Biles dominatrice - Derwael l’unica intrusa. Brave Hurd e Wevers : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si è disputata la prima giornata delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di volley femminile. Diamo uno sguardo alle varie classifiche. GARA A SQUADRE – Dominio totale degli USA (174.429) che rifilano addirittura 12 punti al Giappone (162.180), terza una solida Germania (161.071), poi a seguire Olanda (159.029) e Belgio (158.970) mentre l’Italia è sesta (156.830). CONCORSO GENERALE ...

Ginnastica - Mondiali 2017 : Simone Biles iperuranica - sfiora il muro dei 61 punti! Show stellare a Doha - USA dominanti : Abbiamo assistito a una recita che entra di diritto nella leggenda della Polvere di Magnesio, quanto successo negli ultimi 80 minuti all’Aspire Dome di Doha (Qatar) assume i connotati della storia, Simone Biles ha realizzato qualcosa di letteralmente impossibile durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La Reginetta indiscussa di questo sport, scesa in pedana nonostante dei calcoli renali diagnosticati nella ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : scocca l’ora degli USA - Biles e Hurd per incantare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre). Si preannuncia una giornata davvero infinita, le prime sei suddivisioni scenderanno in pedana all’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire il sogno delle finali ma soltanto domani avremo il quadro completo di chi potrà continuare a inseguire le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo, 13 ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : debuttano le donne! Spazio alle qualificazioni : tra Italia e USA - cosa ci aspetta sabato 27 ottobre : sabato 27 ottobre iniziano le qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) scenderanno in pedana le prime sei suddivisioni, le ragazze andranno a caccia delle varie finali. Ci sarà anche l’Italia, spiccano tra gli altri gli USA e il Giappone. Andiamo a vedere quello che ci aspetta durante la giornata. PRIMA SUDDIVISIONE (ore 08.00): Inizio di giornata caratterizzato dalla ...