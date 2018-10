Ginnastica | Mondiali 2018 | pirotecnica Finale a squadre | USA lanciati verso il trionfo

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale a squadre femminile (30 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi martedì 30 ottobre si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie anche tra le donne, si preannuncia grande spettacolo con gli USA che non dovrebbero avere grossi problemi a conquistare il titolo trascinati da Simone Biles e Morgan Hurd. Per il secondo posto lotta serrata tra Cina e Russia ma per il podio potrebbero entrare in gioco ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la Cina vince la gara a squadre maschile - la Russia si arrende per mezzo decimo! Assegnati i pass olimpici : La Cina ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si è disputata all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La compagine asiatica è tornata sul tetto del Pianeta dopo che nel 2015 aveva ceduto il primato al Giappone e si è così rimpossessata dello scettro che, tranne la parentesi del 2001 (trionfo della BieloRussia) e quella citata di tre anni fa, detiene dall’ormai lontano 1994. Addirittura 11 titoli in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la Cina vince la gara a squadre maschile - la Russia si arrende per mezzo decimo! Assegnati i pass olimpici : La Cina ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si è disputata all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La compagine asiatica è tornata sul tetto del Pianeta dopo che nel 2015 aveva ceduto il primato al Giappone e si è così rimpossessata dello scettro che, tranne la parentesi del 2001 (trionfo della BieloRussia) e quella citata di tre anni fa, detiene dall’ormai lontano 1994. Addirittura 11 titoli in ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. La Cina vince in volata sulla Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo per un team event da brividi con i migliori interpreti del pianeta pronti a darsi battaglia nella corsa verso il titolo iridato. La Russia ha chiuso il turno di qualificazione al comando e se la dovrà vedere ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Russia - Cina - Giappone : che lotta per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo per un team event da brividi con i migliori interpreti del pianeta pronti a darsi battaglia nella corsa verso il titolo iridato. La Russia ha chiuso il turno di qualificazione al comando e se la dovrà vedere ...

Ginnastica - Elisa Meneghini : “Assente ai Mondiali - dovevo chiarire con la Federazione. Problemi di salute e crisi emotiva” : Elisa Meneghini è stata la grande assente dell’Italia in questo 2018 e non per motivi fisici e infortuni come è invece capitato ad altre azzurre. La comasca, infatti, non aveva risposto alla convocazione in Nazionale in occasione del Trofeo di Jesolo generando la giustificata arrabbiatura del DT Enrico Casella. La XXenne si era poi rivista in estate durante un collegiale ma poi non ha partecipato all’amichevole di Russelheim, quella ...

Ginnastica - sono i Mondiali delle mamme : Aliya Mustafina e Oksana Chusovitina - eroine da finale (e i 43 anni della Chuso…) : sono i Mondiali delle mamme, eroine di tutti i giorni che non si arrendono mai e che hanno la forza per dedicarsi con profitto allo sport, che hanno la grinta per essere protagoniste ai massimi livelli internazionali come sono riuscite a fare per tutta la carriera nonostante abbiano una gravidanza alle spalle che in alcuni casi potrebbe compromettere il rendimento in pedana. La Ginnastica artistica è sempre stata una disciplina riservata in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia in gara con Lara Mori e Marco Lodadio. Quando torneranno in pedana? Date - programma - orari d’inizio e tv : L’Italia è rimasta in gara con due atleti ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar): Lara Mori, che disputerà la finale del concorso generale individuale, e Marco Lodadio che sarà invece impegnato nella finale agli anelli. La toscana, che ha mancato l’accesso all’atto conclusivo al corpo libero per appena un decimo, si consolerà con la partecipazione alla sfida tra ...

Ginnastica - le squadre qualificate ai Mondiali 2019 : c’è l’Italia - a Stoccarda si lotta per qualificarsi alle Olimpiadi 2020! : Le qualifiche dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica hanno definito anche quali saranno le squadre che parteciperanno ai Mondiali 2019, in programma tra dodici mesi a Stoccarda. Le migliori 24 formazioni dell’attuale rassegna iridata hanno staccato il pass per la Germania dove verranno messi in palio 9 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: finiranno nelle mani delle migliori nove Nazionali che non si saranno già qualificate per i ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles può entrare nel mito? I sei ori mai vinti sono alla portata - la storia l’attende : Nessuna ginnasta ha mai vinto sei medaglie d’oro nella stessa edizione dei Mondiali, nessuna atleta è riuscita a realizzare il mitologico filotto portando a casa tutti i titoli a disposizione per quanto riguarda il settore femminile. In 84 anni di storia (la prima rassegna iridata aperta anche alle donne venne disputata nel 1934) l’en-plein è rimasto semplicemente mitologia pura, nemmeno lontanamente sfiorato dalle migliori ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori in finale all-around - sfiorata quella al corpo libero. Italia 12^ con la squadra : Il turno di qualificazione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica è stato avaro di soddisfazioni per l’Italia. La nostra Nazionale ha concluso al dodicesimo posto con la squadra (156.830 punti, a due lunghezze da Olanda e Belgio mentre l’ottavo posto che valeva la finale è lontano 4,2 lunghezze). Le azzurre hanno lottato e stretto i denti cercando di esprimersi nel miglior modo possibile ma purtroppo non è bastato per proseguire ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Biles stellare - Derwael super - che prove di tutte le big. Il quadro delle qualifiche : Si sono concluse le infinite qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) sono andati in scena due giorni estremamente appassionanti che hanno delineato il quadro delle varie finaliste. CLICCA QUI PER tutte LE qualifiche ALLE FINALI E LE CLASSIFICHE GARA A SQUADRE: Gli USA hanno dominato letteralmente trascinate da una strepitosa Simone Biles e da Morgan Hurd: ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le classifiche e le qualificate alle finali per le medaglie. Italia con Lara Mori nell’all-around : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si sono concluse le qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di volley femminile. Si è così delineato il quadro delle varie finali che si disputeranno nei prossimi giorni: martedì 30 ottobre la gara a squadre, giovedì 1° novembre il concorso generale individuale, venerdì 2 e sabato 3 novembre gli atti conclusivi delle singole specialità. Di seguito tutte le qualificate alle finali femminili dei Mondiali ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Mustafina commovente - Russia seconda. Gran Bretagna eliminata - Lara Mori out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...