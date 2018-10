Gf Vip | Silvia Provvedi su Corona | So che ho fatto la scelta giusta | ma lo

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ L'effetto Fabrizio Corona le aiuterà? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip potrebbero presto essere divise. Le due stanno vivendo momenti contrastanti nella casa, ma il pubblico le ama.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:32:00 GMT)

Fabrizio Corona - lite con Ilary Blasi/ L'ultima provocazione alla conduttrice del GF Vip (e a Silvia Provvedi) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi: “Silvia Provvedi si faccia un'esame, ha dei grandi problemi”. L'ex re dei paparazzi ha parlato a iLoft dell'incontro al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip news - Gabriele Parpiglia spiega le dinamiche dell’incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi : L’ingresso di Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere l’opinione pubblica. La lite con la conduttrice Ilary Blasi, la pubblicità occulta con il marchio dell’azienda d’abbigliamento dell’ex re dei paparazzi ed infine l’incontro con Silvia Provvedi. Sul web sono stati diffusi alcuni video girati nel camerino di Corona, che farebbero pensare ad un incontro programmato tra ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi dopo l’incontro con Corona : “Continua a spostare l’attenzione su di sé. Non cambierà mai. E lui distrugge il camper di Mediaset : L’ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, pur non portando ascolti positivi, non è certo passata inosservata. L’ex re dei paparazzi è entrato nella casa più spiata d’Italia per chiedere perdono a Silvia Provvedi trovandosi però di fronte un muro. La ragazza, dopo tre anni insieme, aveva ascoltato a Verissimo le sue dichiarazioni: “Io non l’ho mai amata”, nonostante le scuse è sembrata decisa a non ...

Fabrizio Corona - l'ex Silvia Provvedi dopo l'incontro al Gf Vip : «Non sta bene - ha gli occhi spenti : è trasandato» : Non solo la lite con Ilary Blasi, per Fabrizio Corona ieri c'è stata la possibilità di confrontarsi anche con la sua ex Silvia Provvedi nel corso della puntata del Gf Vip. La 24enne...

Silvia Provvedi in crisi per Corona al Gf Vip : “Non capisco le sue scuse” : Gf Vip, Silvia e Corona: non ci sarà nessun tipo di rapporto Silvia Provvedi non vuole che Fabrizio Corona rientri a far parte della sua vita. Adesso è sicura di questo. Dopo il confronto avvenuto ieri sera al Gf vip 2018, ha capito che deve voltare pagina. E che con lui non ci potrà mai […] L'articolo Silvia Provvedi in crisi per Corona al Gf Vip: “Non capisco le sue scuse” proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona faccia a faccia con Silvia Provvedi/ Video - "nostro addio per lui un declino" (GF Vip 2018) : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono incontrati al Grande Fratello Vip 2018: lui ha chiesto perdono, lei crolla dopo la diretta e scoppia a piangere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Gf Vip Fabrizio Corona incontra Silvia Provvedi : Fabrizio Corona ha incontrato Silvia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip. E le ha chiesto perdono: «Sono venuto a chiederti scusa e tu lo sai, io ho sbagliato e non volevo venire qui. Per quelle cose che ho detto in quella trasmissione sono stato una mer***, ma c’è un significato, tu mi conosci ma non puoi sapere che è successo una settimana prima. Io sono venuto qui per chiederti perdono perché non meritavi quelle parole. Non è ...

GF Vip 3 - Silvia Provvedi crolla dopo la puntata : "È folle - ma mi fa male vederlo così. Ora sono forte - ho ricominciato a vivere" : L'attesissimo confronto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona ha infiammato la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Nonostante la cantante abbia mantenuto la calma durante il faccia a faccia, esponendo con decisione e grinta le sue opinioni riguardo la fine della relazione, spente le telecamere della diretta tv i pensieri si sono fatti più pesanti, e la Donatella è tornata a pensare allo scambio di battute di qualche ora prima.A ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona umiliato anche da Silvia Provvedi : 'Ma che uomo è?' : L'atteso confronto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona è finalmente arrivato. E il giorno dopo la diretta del Grande Fratello Vip , andata in onda giovedì 25 ottobre, in giardino le due gemelle ...