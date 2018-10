GF Vip | Lory Del Santo sicura dell’amore di Elia per Jane

Lory Del Santo/ Critiche dall'ex inquilino Maurizio Battista : "È indecifrabile" (Grande Fratello Vip) : Sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo, eliminata per finta e chiusa in solitudine, cosa che non è stata apprezzata dagli spettatori. Cosa succederà adesso?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Lory Del Santo corre ai ripari al GF Vip : “Nessun complotto” : Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo si giustifica Lory Del Santo si è giustificata in queste ore con Benedetta Mazza e Giulia Salemi. La regista ha ripreso la discussione sollevata ieri in puntata al Grande Fratello Vip sul presunto complotto ordito ai danni del gruppo dei giovani. La puntata speciale del giovedì ha visto il rientro della Del Santo in gioco. La regista non era infatti mai stata eliminata dal reality, ma aveva trascorso due ...

Grande Fratello Vip 2018/Eliminato e nomination : Lory del Santo spiega la questione la questione del complotto : Fabrizio Corona show nella sesta puntata del Grande FratelloVip 2018, Ilary Blasi lo zittisce dopo il chiarimento con Silvia Provvedi. Eliminata la Marchesa D'Aragona. (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:29:00 GMT)

Gf Vip : fuori la marchesa - rientra Lory Del Santo. In nomination Elia Fongaro - Martina Hamdy e Ivan Cattaneo : La sesta puntata del Grande Fratello Vip resterà nella storia della tv. Eliminata la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, vanno in nomination Martina Hamdy, Ivan Cattaneo e ovviamente Elia Fongaro. ...

Grande Fratello Vip 2018 - Lory Del Santo : «Ecco la verità sul complotto» : Durante la puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018 Lory Del Santo rientra nella casa dopo tre giorni lontana dagli altri concorrenti. In un primo confronto spiega che non era sua intenzione '...

Lory Del Santo rientra al GF Vip e si vendica : Grande Fratello Vip: Lory Del Santo rientra nella casa Lory Del Santo durante la scorsa diretta del GF Vip era stata eliminata dagli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia. O meglio: loro credevano di averla eliminata, ma così non è stato. La showgirl, grazie alla produzione del reality condotto da Ilary Blasi, ha trascorso ben 4 giorni all’interno di una lussuosa suite, mentre i suoi colleghi sono rimasti ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - SESTA PUNTATA/ Diretta : Lory Del Santo - Elia e Cattaneo - complotto in nomination? : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni SESTA PUNTATA: Fabrizio Corona entra nella Casa per incontrare Silvia Provvedi. Lory Del Santo torna e si vendica(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - sesta puntata 25 ottobre 2018 : ospite Fabrizio Corona - Lory del Santo torna nella casa : Giunto al sesto appuntamento, torna stasera in via del tutto eccezionale il Grande Fratello VIP in onda alle 21:30 circa su Canale5. Il reality show è prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.puntata che si prospetta curiosa innanzitutto per l'incursione di Fabrizio Corona, pronto a confrontarsi con l'ex fidanzata Silvia Provvedi con la quale ha chiuso i rapporti poco prima ...

Lory Del Santo/ Pronta a rientrare nella casa : cosa succederà? (Grande Fratello Vip) : Sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo, eliminata per finta e chiusa in solitudine, cosa che non è stata apprezzata dagli spettatori. cosa succederà adesso?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Gf Vip 2018 - Maurizio Battista : "Ivan Cattaneo macchietta del gay - Lory Del Santo... Ti muore un figlio e vai al Grande Fratello?" : E' un fiume in piena Maurizio Battista, autoeliminatosi due settimane fa, dal Grande Fratello Vip 2018. Il comico romano, intervistato dal settimanale 'Oggi', tuona contro gli ex compagni d'avventura con cui, dentro e fuori dalla Casa, si è scontrato duramente con toni assai aspri e poco distensivi: La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta. Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. ...

Grande Fratello Vip3 Maria Monsè lite con la marchesa - poi frase vergognosa sul figlio morto di Lory del Santo : FUNWEEK.IT - Il popolo del web ha chiesto più trash nella casa del GF VIP e ecco che ne arrivano vagonate, complice il rapporto ben poco idilliaco tra la marchesa D'Aragona e la new...

MARIA MONSÈ VS MARCHESA D'ARAGONA / "Sei qui perché Lory Del Santo ha avuto una disgrazia" (GF Vip) : L'entrata di MARIA MONSÈ nella Casa del Grande Fratello vip ha confermato ciò che speravano gli autori ovvero l'immediato scontro tra lei e la MARCHESA Daniela Del Secco D'ARAGONA.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:36:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni sesta puntata : incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Lory Del Santo rientra. Tutti a ... : E' la puntata più attesa di tutta la settimana. Domani - giovedì 25 ottobre - in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con il Grande Fratello Vip 2018, che vedrà Fabrizio Corona varcare la porta rossa per parlare con l'ex fidanzata Silvia Provvedi. Ma non solo, Lory Del Santo è pronta a rientrare in casa e a "vendicarsi". A condurre questa edizione speciale ci sarà come sempre Ilary Blasi.--Una sesta puntata, con tanta carne sul ...

Grande Fratello Vip 2018 : Maria Monsé Vs la Marchesa. “Ringrazia la disgrazia di Lory Del Santo - se sei qui” : Maria Monsè new entry del Grande Fratello Vip 2018 parte immediatamente all’attacco, soprattutto con la sua nemica di sempre Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona: “Ringrazia che Lory Del Santo ha avuto una disgrazia o non eri al GF”. Gf Vip 2018: Maria Monsè Vs Marchesa D’Aragona Se alcuni concorrenti all’interno del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono ancora con il freno a mano tirato, altri invece sono partiti con ...