Gf Vip | l' indiscrezione | Una donna corteggia Jane

Maria De Filippi al Grande Fratello Vip! L’Indiscrezione Bomba! : Incredibile! Un noto direttore di una rivista gossip ha rivelato che Maria De Filippi potrebbe cambiare le sorti del Grande Fratello Vip. In che maniera? Scopriamolo insieme! A lanciare l’indiscrezione in queste ore, il direttore della rivista “Nuovo”, Riccardo Signoretti. A quanto sembra, spetterebbe alla conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, salvare le sorti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Molto ...

Ascolti flop al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione sulla nuova opinionista : La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un flop: gli Ascolti e lo share scendono rovinosamente. Non è bastata la violenta lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e nemmeno l’ “attesissimo” chiarimento tra l’ex agente e la fidanzata Silvia Provvedi a far impennare la curva dell’Auditel. In una serata difficile per la tanta concorrenza (gli addetti ai lavori avevano giudicato “suicida” la scelta di collocare la sesta puntata del reality al ...

Grande Fratello Vip : Maria De Filippi opinionista salva-ascolti? L'indiscrezione di Signoretti : Il Grande Fratello Vip nell'inedita collocazione del giovedì sera non ha fatto il botto. Non è bastato il confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi (e soprattutto tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi!) per far spiccare il reality di Canale 5 nella ricca proposta televisiva di ieri.La leggera flessione ovviamente preoccupa Cinecittà, e gli autori del padre di tutti i reality sono chiamati alle armi per mettere a punto nuove strategie, ...

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip per 40.000 €? L’indiscrezione : Grande Fratello Vip 3: cachet stellare per Fabrizio Corona? Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno aperto questa puntata del Grande Fratello Vip con una notizia bomba: il prossimo appuntamento del reality che andrà in onda giovedì sarà dedicata al confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Inoltre, sempre questa sera, durante la prima pubblicità Canale 5 ha voluto annunciare l’arrivo dell’ex re dei paparazzi in prima serata ...

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip?/ L’indiscrezione bomba : il botta e risposta Blasi-Signorini : Fabrizio Corona entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip giovedì sera? Questa è la news che sta prepotentemente girando sul web nelle ultime ore, ecco i dettagli.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Grande Fratello Vip doppia puntata : il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione : Tra un po’ potremmo avere doppia puntata di Grande Fratello Vip a settimana. Questo potrebbe comportare l’entrate in scena di Barbara D’Urso Il reality “Grande Fratello Vip” raddoppia il suo appuntamento settimanale. Ebbene sì.... L'articolo Grande Fratello Vip doppia puntata: il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello Vip?/ L’indiscrezione bomba : il giovedì sera potrebbe essere suo… : Il Grande Fratello Vip verrà condotto da Barbara d’Urso? L’indiscrezione che scotta se confermata, potrebbe fare impazzire tutti gli estimatori del trash.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Barbara d'Urso arriva al GF Vip? La clamorosa indiscrezione : La suggestiva ipotesi - al momento senza conferma né smentita - circolare in rete da alcune ore. L'indizio? Un misterioso...

Grande Fratello Vip 2018 : Patrizia De Blanck nuovo concorrente? L'indiscrezione di Signorini : Il Grande Fratello Vip raddoppia. Al consueto appuntamento del lunedì sera si aggiungerà - dalla prossima settimana - una seconda puntata in prima serata, precisamente il giovedì. L'indiscrezione, lanciata sui social dall'autore Gabriele Parpiglia e ripresa dalle testate online, ha trovato conferma in Alfonso Signorini, che ha confermato dal suo Casa Signorini il nuovo appuntamento.Le motivazioni ve le abbiamo svelate su TvBlog, qui ...

Malgioglio : grande ritorno al GF Vip? L euro indiscrezione : un dato di fatto che la terza edizione del GF Vip non sta convincendo il pubblico. Pochi i personaggi forti e nessun colpo di scena ad effetto. E se nella Casa tornasse il mitico Malgioglio ? Secondo "...

Grande Fratello Vip - l'indiscrezione clamorosa da Mediaset : cambia la programmazione del reality : Una voce diventata subito un tormentone: il Grande Fratello Vip raddoppia. Due puntate a settimana, e non è una bufala. A confermalo è il giornalista Gabriele Parpiglia , ex autore del reality, via ...

Grande Fratello Vip - esce Maurizio Battista ed entra Aida Nizar : la clamorosa indiscrezione : L'impensabile al Grande Fratello Vip sta per accadere. Dopo l'addio di Maurizio Battista , un volto noto della tv scalda i motori: Aida Nizar , la vulcanica spagnola al centro delle polemiche da ...

Grande Fratello Vip : Cristiano Malgioglio torna nelle prossime puntate? Leggi l’indiscrezione : Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio torna nella Casa? Che scoop! Nessuno lo ha dimenticato, adesso potremmo rivederlo. Cristiano Malgioglio tornerà L'articolo Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio torna nelle prossime puntate? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.