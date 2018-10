Gf Vip | Elia Fongaro ci ha provato con la mamma di Giulia Salemi? Fariba confessa

Elia Fongaro dopo il Gf Vip 2018 si sfoga : “Essere onesti e veri non paga” : Elia Fongaro dopo il Grande Fratello Vip 2018 torna sui social e si sfoga Ieri sera è stato eliminato, oggi Elia Fongaro si è sfogato: dopo il Grande Fratello Vip 2018 è tornato sui social e ha tuonato ancora una volta. I fan, che sono comunque molti anche se l’esito del televoto fa pensare il […] L'articolo Elia Fongaro dopo il Gf Vip 2018 si sfoga: “Essere onesti e veri non paga” proviene da Gossip e Tv.

Elia Fongaro dopo il GF Vip : “Essere se stessi non paga sempre” : Grande Fratello Vip: Elia Fongaro si sfoga dopo l’eliminazione Elia Fongaro è l’ultimo concorrente del GF Vip ad aver abbandonato la casa più spiata d’Italia. L’ex velino di Striscia la Notizia, molto probabilmente, è stato penalizzato agli occhi del pubblico da casa per il suo rapporto con Jane Alexander, che al di fuori del programma ha un compagno che l’aspetta, e per i continui attacchi subiti ieri in puntata, ...

Grande Fratello Vip - l'insinuazione di Lisa Fusco sull'eliminazione di Elia Fongaro : 'Omrai si è capito...' : Dopo l'eliminazione di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip, sono scoppiate ferocissime polemiche su presunte procedure imparziali per escludere il concorrente. Polemiche che hanno visto la ...

GF Vip : Lory Del Santo sicura dell’amore di Elia per Jane : Lory Del Santo dice la sua al Grande Fratello Vip su Elia e Jane Elia Fongaro è stato eliminato nell’ultima puntata del GF Vip. Un’eliminazione, che ha preso un po’ tutti in contropiede perchè i vari sondaggi circolati on line hanno sempre dato come concorrente a maggior rischio eliminazione Martina Hamdy. E, invece, ecco il colpo di scena. Tuttavia Elia non ha fatto molto discutere in queste ultime ore solo per questa sua ...

GF Vip : Dopo ieri sera - il figlio di Jane Alexander interviene e dice la sua sulla storia della madre con Elia Fongaro : ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip è stato citato il figlio di Jane Alexander, alludendo al fatto che potrebbe non approvare il comportamento dell’attrice con Elia Fongaro. Proprio durante la sfuriata... L'articolo GF VIP: Dopo ieri sera, il figlio di Jane Alexander interviene e dice la sua sulla storia della madre con Elia Fongaro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Enrico Silvestrin contro Grande Fratello Vip : "Elia eliminato d'ufficio - già deciso - il notaio si porta avanti" : Enrico Silvestrin scatenato sui social (Twitter in particolare). L'attore e conduttore ha commentato con una serie di tweet quando accaduto nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, il reality dal quale è stato eliminato di recente. In particolare Silvestrin ha fatto intendere che il finale del gioco televisivo sarebbe già stato deciso, probabilmente dagli autori dello stesso Gf Vip. Infatti ecco cosa ha scritto:prosegui la ...

Lisa Fusco : “Elia eliminato? C’è chi non dà nulla al GF Vip” : Elia Fongaro fuori dal Grande Fratello Vip: la rabbia di Lisa Fusco L’eliminazione di Elia Fongaro avvenuta ieri in diretta al Grande Fratello Vip 3 ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca, compresi alcuni ex concorrenti del reality. Dopo lo sfogo di Enrico Silvestrin, anche Lisa Fusco ha voluto dire la sua in merito, scrivendo un commento sotto l’ultima foto dell’ultimo eliminato di questa edizione. La ...

Gf Vip - Jane crolla dopo l'eliminazione di Elia : L'attrice in lacrime in camera. dopo qualche minuti la raggiunge Giulia Salemi che si avvicina per confortarla

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro straziante davanti a Jane Alexander : il discorso che la riduce in lacrime : Appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Elia Fongaro ha dedicato un ultimo straziante saluto a Jane Alexander, con la quale è nato un legame speciale. Dallo studio con Ilary Blasi, Elia ha ...

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin al vetriolo : Elia Fongaro eliminato d’ufficio. Cecchi Paone str*nzo - vincitore già deciso : Elia Fongaro “Stanno spudoratamente eliminando Elia d’ufficio”. È un Enrico Silvestrin senza filtri quello apparso, ieri sera, su Twitter. L’ex concorrente del reality, nel corso della settima diretta di Grande Fratello Vip 2018, ha cinguettato in maniera piuttosto veemente insinuando che la produzione stesse in qualche maniera favorendo l’eliminazione di Elia Fongaro (cosa che è effettivamente avvenuta). “Mai visto un massacro simile. E ...

Grande Fratello Vip - la frase incriminata di Elia Fongaro fa il giro del web : 'I miei sentimenti per Jane...' : Nella diretta di ieri, lunedì 29 ottobre, del Grande Fratello Vip , Elia Fongaro è stato protagonista insieme a Francesco Monte e ad Alessandro Cecchi Paone di una lunga discussione. Questi due, ...

Gf Vip - esplode la polemica : "Elia accusato di razzismo - Monte assolto" : E' bufera sui social dopo l'eliminazione dell'ex velino. Secondo molti spettatori ci sarebbe stato un trattamento diverso...

Grande Fratello Vip - sorpresa in diretta : eliminato Elia Fongaro. Il sospetto : 'Mai vista una roba così' : Una 'eliminazione d'ufficio'. Clamorosa sorpresa al Grande Fratello Vip : le previsioni sul televoto davano Martina Hamdy favoritissima per l'eliminazione, ma in puntata a uscire è stato Elia Fongaro ,...

Elia Fongaro eliminato al Grande Fratello Vip 2018 : scontri - lacrime e Fabrizio Corona protagonista : Un'altra serata movimentata che ha visto Elia Fongaro eliminato al Grande Fratello Vip 2018 dopo quello che lui stesso ha definito un processo. L'ex velino non ha passato una bella serata e, a dirla tutta, una bella settimana e ieri sera si è ritrovato fuori dalla casa per una serie di colpi che potrebbero essere definiti bassi. Dalla relazione con Jane Alexander alle accuse di Francesco Monte di aver usato l'attrice solo per i suoi scopi a ...