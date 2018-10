huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Gerusalemme al voto: per la scelta del sindaco la città guarda oltre l'appartenenza etnica - edibastianelli : RT @HuffPostItalia: Gerusalemme al voto: per la scelta del sindaco la città guarda oltre l'appartenenza etnica - HuffPostItalia : Gerusalemme al voto: per la scelta del sindaco la città guarda oltre l'appartenenza etnica -

(Di martedì 30 ottobre 2018)vota. Per eleggere il nuovoe il consiglio comunale. Per Israele è un martedì elettorale di grande importanza, perché investe il rinnovo di200 municipalità. Tra le 200,è la più significativa. Perché si vota nella Città contesa. Ed è unche vala pur importante dimensione amministrativa. Perché tutto asi amplifica, assumendo una valenza simbolica, i più dotti direbbero parapolitica, che non ha eguali in nessun'altra città d'Israele e, forse, al mondo. Sul piano strettamente politico, il candidato che gode dei favori del pronostico per diventare primo cittadino diè l'esponente di destra e attuale ministro dell'Ambiente e per gli Affari diZe'ev Elkin. A suo favore si è espresso iluscente Nir ...