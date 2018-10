Germania | infermiere killer ammette l' omicidio di 100 pazienti

Germania - infermiere ammette 100 omicidi : 14.42 Un ex infermiere tedesco ha ammesso di aver ucciso 100 pazienti con un farmaco letale, con l'obiettivo di rianimarli e fare una bella figura con i colleghi. L'uomo, Niels Hoegel, 41 anni, ha ammesso le sue responsabilità nel corso della prima udienza del processo a suo carico a Oldenburg. Era già stato condannato all'ergastolo nel 2015 per la morte di due pazienti, ma poi è venuto alla luce un numero molto più numeroso di omicidi ed è ...

