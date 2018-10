Gasparri vs Rinaldi | ‘Non parlo con controfigure | a Savona dico la mia in Aula’

"Sei una controfigura". Lite con Gasparri in diretta. E Rinaldi lascia lo studio : Dura discussione a L'aria che tira, programma in onda su La7, tra Antonio Maria Rinaldi e Maurizio Gasparri. Una Lite che ha portato all'abbandono dello studio da parte dell'economista allievo di Paolo Savona, oggi ministro degli Affari Europei. Si discuteva dell'acquisto dei titoli di stato italiani, di bail in e crisi delle banche. "Dopo te lo spiego", ha detto l'economista rivolto all'esponente di Forza Italia con cui si trovava evidentemente ...

