Gasparri | ' La sicurezza va attuata non annunciata'

Dl Sicurezza - Fraccaro taglia corto : “Fiducia? Non so se ci sarà”. E Gasparri (FI) : “Non faremo da stampella a maggioranza” : “Chi nel M5s non voterà la possibile fiducia sul decreto Sicurezza sarà espulso, come anticipato dal capogruppo Stefano Patuanelli? Non so nemmeno se ci sarà la fiducia”. Così taglia corto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, dopo un passaggio in commissione Affari costituzionali, dove si continua a votare il provvedimento rivendicato e voluto dal leader leghista Matteo Salvini. Di fronte alle critiche di ...