Garda con Gusto pronta a decollare

Il navigatore Matteo Miceli diventa ‘lacustre’ alla Conottieri Garda : Sabato 3 novembre Matteo Miceli ospite della sede storica della Canottieri Garda in Salò per parlare del libro ‘Tre capi non bastano’ Il navigatore oceanico Matteo Miceli approda sul lago di Garda. L’appuntamento è per Sabato 3 novembre quando Miceli sarà ospite della sede storica della Canottieri Garda in Salò (dalle 17.30 nella sala dei Trofei). L’Oceano nel sangue, le sue sfide infinite, la sua ultima avventura, ...