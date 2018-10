Furto auto | a Napoli l' assicurazione si paga il 200% in più rispetto a Milano

Rc auto - a Napoli polizza Furto costa 200% in più di Milano. Variazioni notevoli anche Roma e Bologna : Roma - Assicurare un'auto per furto a Napoli costa il 200% in più che a Milano. Lo rivela un'indagine condotta da Facile.it, sito di comparazione delle polizze assicurative dalla...

Padova - arrestato per Furto in due negozi un tunisino di 40 anni. Potrebbe essere lui l’autore delle 37 “spaccate” in città : Per mesi ha tenuto in scacco le forze dell’ordine, armato di una bicicletta e di un piede di porco. Sceglieva un negozio, verificando in precedenza che non avesse sistemi di sorveglianza video. Si avvicinava di notte. Un colpo al vetro ben assestato. E quando si era aperta una via per accedere all’interno, arraffava le prime cose che trovava, puntando innanzitutto al fondo cassa. Una quarantina di colpi, tutti con la stessa modalità, ...

Furto alle Poste nel Napoletano : i banditi speronano auto carabinieri : MARIGLIANO.Furto con scasso nella notte all'ufficio postale di via San Francesco. I carabinieri della stazione di Marigliano sventano il colpo rischiando la vita. I malviventi per darsi alla fuga ...

Perugia - Furto in tabaccheria : cadavere col passamontagna ritrovato in auto : Un uomo con addosso un passamontagna è stato ritrovato morto in un'Audi di grossa cilindrata a Ponte Felcino, nei pressi di Perugia. La vittima era in fuga sull'auto dopo una rapina compiuta in una ...

Roma : Tenta Furto auto ma resta chiuso dentro e chiama polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

Milano - Furto nell'auto di Andrea Iannone : bottino da decine di migliaia euro : Dal Suv, parcheggiato in zona Moscova, sono stati portati via orologi costosi e alcuni oggetti elettronici

Furto nell'auto dell'ex di Belen Iannone : ANSA, - MILANO, 21 SET - Il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso ha subito un Furto per alcune decine ...

Sabaudia : Tenta Furto in auto e aggredisce proprietaria - arrestato : Roma – I militari della stazione Carabinieri di Sabaudia e quelli della stazione Roma Ostia antica, hanno arrestato a Ostia una persona, classe ’59, per il reato di rapina impropria. Il 9 giugno scorso, sul lungomare pontino, l’uomo ha strattonato e spinto la proprietaria di un’auto in sosta dopo essere stato sorpreso a trafugare oggetti dall’abitacolo. I Carabinieri, subito giunti sul posto, hanno raccolto la ...

Preso con l'auto rubata : un jammer annienta l'antiFurto satellitare : Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Poggioreale hanno arrestato Pasquale De Micco, 45 anni, napoletano per il reato di furto aggravato. Mentre percorrevano la strada Vicinale Mulino ...

Furto gioielli a Venezia : scoperti autori : ANSA, - Venezia, 5 SET - Una banda di varie persone di nazionalità croata e serba sarebbe responsabile del clamoroso Furto di gioielli della collezione Al Thani compiuto il 3 gennaio scorso a Palazzo ...