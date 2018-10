Funerali Sara Anzanello | il fidanzato legge la lettera-testamento | “Sorridete e vivete”

Volley - martedì 30 ottobre i Funerali di Sara Anzanello. La pallavolo saluta la sua campionessa : I funerali di Sara Anzanello verranno celebrati martedì 30 ottobre (ore 15.30) nella Chiesa Parrocchiale di Ponte di Piave (provincia di Treviso), paese natale della ex pallavolista. La 38enne, scomparsa nella giornata di ieri dopo aver lottato a lungo contro un’epatite (trapianto di fegato nel 2014) e contro un tumore, ha lasciato in lacrime il mondo della pallavolo . La salma della campionessa del Mondo 2002 giungerà dall’Ospedale ...

Sarà lutto cittadino a Carrara per i Funerali di Angelo Ceccarelli : Carrara - lutto cittadino per le esequie di Angelo Ceccarelli . L'amministrazione comunale di Carrara ha appreso con sgomento la notizia dell'incidente costato la vita ad Angelo Ceccarelli : il 53enne ...

Aretha Franklin : il 31 agosto ci saranno i Funerali - il ricordo di Trump : Aretha Franklin, la regina del soul e nota per aver interpretato brani famosissimi ed apprezzati come "Respect" e "Think", è venuta a mancare il 16 agosto a 76 anni. La cantante era in una clinica di Detroit a causa di un tumore al pancreas, che ha aggravato parecchio le sue condizioni di salute nelle ultime settimane, facendola dimagrire di parecchi chili. Tante le personalità del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Da ...