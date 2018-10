Funerali di Desirée Mariottini | lutto cittadino a Roma

Funerali Desirée - oggi Roma è in lutto : 05.02 Il Campidoglio ha proclamato il lutto cittadino per oggi, martedì 30 ottobre, giorno in cui si celebrano i Funerali di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. "Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée.Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore", dichiara la sindaca Raggi. SWruprata per ore da un branco dopo essere stata drogata, è stata lasciata morire. Restano in ...