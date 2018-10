Funerali di Desirée | la canzone dei Maneskin per salutare la sedicenne

L’ultimo saluto a Desirée Mariottini. I Funerali della 16enne drogata - stuprata e uccisa dal branco : Una folla nella chiesa del quartiere San Valentino per l’ultimo saluto alla piccola Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni morta dopo essere stata drogata e stuprata in un palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. All’arrivo della bara davanti alla chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, alcuni giovani hanno aperto uno striscione con lettere dai caratteri utilizzati dagli ultras e con la scritta: ...

Cosa è successo a Latina durante i Funerali di Desirée : E' stato un appello all'unità e alla solidarietà l'omelia del parroco della Chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, dove si sono svolti i funerali di Desirée Mariottini, la ragazza trovata morta in uno stabile nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. "Il paradiso esiste, non ne abbiamo fatto un raccontino per bambini. Questa stella è volata in cielo e il Signore le apre ...