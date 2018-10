Frascati Scherma | Llavador trionfa… a casa | buoni piazzamenti nella prima prova Cadetti

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Roma – Inizia a “carburare” la stagione schermistica e nel week-end appena messo alle spalle sono stati diversi gli atleti delche si sono disimpegnati in pedana. Ottime notizie arrivano dalla gara satellite andata in scena a Barcellona dove lo spagnolo Carlos Llavodor, che da tempo difende i colori del team tuscolano, ha ottenuto un convincente successo. In finale l’iberico ha piegato per 15-11 il canadese Van Haaster. Si era fermata ai quarti, invece, la corsa del brasiliano Guilherme Toldo e di Filippo Guerra, piazzatisi rispettivamente al quinto e all’ottavo posto e battuti dal polacco Siess (10-15) e dallo stesso Van Haaster (5-15). Rientrando in Italia, si è tenuta a Foggia lanazionalecon la sciabolatrice Amelia Giovannelli che ha ottenuto il miglior risultato della truppa frascatana chiudendo con un quinto posto più che positivo: ad ...