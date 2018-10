Francia | economia mostra segni di risalita

Francia - ministro Economia : “L’Italia è cosciente delle sue responsabilità in Europa” : La fiducia di fondo c’è. Ma Parigi giudicherà dai fatti il governo del cambiamento. Al forum The European House-Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ricorda che fra i due Paesi le relazioni economiche sono molto forti con investimenti corposi da entrambe le parti. “Ci sono molti investimenti francesi in Italia e molti investimenti italiani in Francia. E sono i benvenuti”, spiega il ministro ...