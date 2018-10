Francesco Monte contestato al Gf Vip per la differenza Nord-Sud | è polemica

GF Vip 3 - Francesco Monte risponde all'accusa di omofobia : "Ho mentalità del sud - ma tanti amici gay" : Monte omofobo sì o Monte omofobo no? Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda in questi istanti ovviamente è stato trattato l'argomento più discusso sul web nelle ultime ore. Vi abbiamo raccontato le parole forti pronunciate da Francesco Monte qualche giorno fa: l'ex tronista di Uomini e Donne disse di non riuscire ad accettare un bacio tra due donne, etichettando il gesto come "schifoso" e "non normale".Fulmini e saette sui social, ...

Barbara d’Urso commenta Francesco Monte al GF Vip : “Sono scioccata” : Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso dice la sua su Francesco Monte Barbara d’Urso, qualche minuto fa, ci ha tenuto a dire la sua sull’uscita infelice fatta la scorsa notte, al GF Vip, da Francesco Monte. Di cosa stiamo parlando? Ai concorrenti della casa più spiata d’Italia, è stato chiesto di giocare ad obbligo e verità. A Giulia Salemi e Martina Hamdy è toccato baciarsi, ma non sulla guancia, un vero e proprio bacio. ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : "Quanto sono innamorato di Giulia Salemi? Zero" : "Zero". Così Francesco Monte ha risposto alla domanda "Da uno a dieci, quanto sei innamorato di Giulia Salemi?". A porre il quesito all'ex tronista di Uomini e donne è stato ieri pomeriggio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo, sin dal primo momento attento osservatore del feeling nato nel reality tra Monte e la Salemi. Feeling che è sfociato in tante effusioni e in un bacio scoccato poche ore fa. Nulla però che ...

Francesco Monte : effusioni con la Salemi sotto le coperte nella Casa del GF : E bacio fu: dopo un mese di coccole e litigate, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono scambiati le prime effusioni davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP. Complice il gioco Obbligo o verita' [VIDEO]che hanno proposto gli autori, i due ragazzi si sono lasciati andare ad una serie di coccole sopratutto quando sono andati a dormire; sul web, infatti, sta circolando un video che racconta delle tenerezze che ci sono state tra l'ex tronista ...

Giulia Salemi/ Video - il bacio con Francesco Monte ha significato davvero qualcosa? (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha finalmente baciato Francesco Monte, rimane però qualche dubbio sul fatto che tra loro possa nascere davvero qualcosa di importante.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Francesco Monte/ Video - il bacio a Giulia Salemi cambierà il loro rapporto? (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha finalmente baciato Giulia Salemi, ma quale sarà il suo futuro all'interno della casa dopo la pesante lite con Elia Fongaro?(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:04:00 GMT)