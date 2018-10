Fortnite | a cosa servono i palloncini annunciati da Epic Games

Palloncini in Fortnite imminenti - come funzioneranno e cosa cambierà : Fortnite si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento che porterà ai giocatori tante novità. Grazie ai profili Twitter di Fortnite News e FortniteeLeaks sono già state svelate le prime immagini dei Palloncini, il nuovo elemento di gioco in arrivo con il prossimo update dell'evento Fortnitemares su PC, PS4, Xbox One, Switch e su mobile. Dalle prime indiscrezioni trapelate in rete si apprende che i Palloncini sembrerebbero essere un vero e ...

Ancora esclusive per Fortnite su Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 : cosa c’è nel kit accessori : Samsung ha annunciato un nuovo progetto per i giocatori di Fortnite dopo il lancio della skin Galaxy. Per Halloween 2018 debutterà il kit di accessori Galaxy in esclusiva per i possessori di Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4. Nel nuovo kit sarà incluso il back bling, un aliante e uno strumento per la raccolta. Le novità non sono Ancora finite. Di recente infatti Samsung ed Epic Games hanno reso noto i risultati del concorso #NinjaGalaxySquad con ...

Arriva Halloween in Fortnite : date evento Fortnitemares - cosa aspettarsi : Epic Games ha annunciato le date del nuovo evento di Fortnite a tema Halloween. Fortnitemares ha così una data di inizio e una di fine anche per quest’anno. Con l’annuncio di Epic Games in pratica è Arrivata la conferma del rilascio del nuovo evento che porterà ai giocatori di Fortnite tante nuove sfide a tema. Fortnite Intel ha così reso noto tutte le date comunicate da Epic Games. Il nuovo evento di Fortnite, Fortnitemares, inizierà ...

Come si diventa ricchi con Fortnite? Un ragazzo di 17 anni racconta cosa si prova ad essere un atleta di eSport : Nick Overton, giocatore professionista di Fortnite che ha guadagnato più di 500 mila dollari grazie al Battle Royale di Epic Games, ha recentemente concesso un'intervista alla rubrica Midday Movers di Yahoo Finance raccontando cosa si prova a essere un atleta di eSport, parlando della sua giornata tipo e dei motivi che lo hanno spinto a diventare un professionista.Nell'intervista, Overton svela Come un regalo di natale lo abbia portato a essere ...

Black Ops 4 : cosa distingue Blackout da PUBG e Fortnite? - articolo : Nonostante tutti vogliano gettarsi nella mischia dei Battle Royale, Call of Duty: Black Ops 4 è a tutti gli effetti il primo titolo tripla A ad arrivare sul mercato provando a sfidare direttamente i colossi PUBG e Fortnite, integrando nella propria offerta una modalità specifica chiamata Blackout. Sebbene a un occhio poco attento questa modalità possa sembrare una mera copia della produzione di Bluehole, al limite del plagio per via ...

Cosa sta succedendo a Kevin? I nuovi strani comportamenti dell'isola fluttuante di Fortnite : Il peculiare Kevin continua a far parlare di sé e a incuriosire tutta la community di Fortnite. L'isola fluttuante del gioco continua infatti a evolversi, a mutare, lasciando presagire l'inizio di fenomeni tutti da scoprire.Il datamining continua a rivelare dei possibili indizi sull'isola ma intanto Eurogamer.net evidenzia dei nuovi comportamenti tutti da scoprire e che sembrano indicare nuovi cambiamenti per la mappa di gioco. La casa presente ...

Quad Annientatore in arrivo in Fortnite - cosa potrà distruggere : Epic Games ha svelato che per i giocatori di Fortnite è in arrivo il Quad Annientatore. Si tratta di un nuovo veicolo a 4 ruote che porterà tanta distruzione. Quali sono le novità più importanti legati a questo nuovo veicolo? Prima di tutto sembra che questo potrà essere caricato per "prendere aria" e soprattutto sarà in grado di distruggere tutte le strutture che sono state costruite dai nemici. Per adesso non sono stati ancora rilasciati ...

Sony ha ceduto sul cross-play di Fortnite ma ora cosa succederà? : Diversi mesi fa in una serata piovosa in quel di Birmingham, aprii Discord e chiamai i miei amici dell'università dicendo: "Ok ragazzi, a cosa possiamo giocare tutti insieme?"La risposta fu: molto poco. Con il nostro gruppo diviso tra possessori di Xbox e PlayStation le risposte scontate erano da escludere. Fortnite, Rocket League, perfino Minecraft erano impossibili a causa di questa grande divisione. Finimmo per giocare ore e ore a ...

Sexy errore in Fortnite Stagione 6 sul seno della cowgirl - cosa farà Epic : Con la Stagione 6 i giocatori di Fortnite hanno già riscontrato un’anomalia legata al seno della cowgirl. Per il momento i giocatori stanno scoprendo i nuovi contenuti del celebre titolo di Epic Games, che finalmente è disponibile anche in cross-play tra PlayStation 4 e le altre piattaforme. La novità più importante della Stagione 6 di Fortnite è rappresentata dalla skin della cowgirl. Gli utenti più attenti però hanno subito notato la ...

Fortnite - Stagione 6 / Battaglia reale - le nuove mappe : ecco cosa cambierà a breve : Via alla Stagione 6 di Fortnite: Battaglia reale, ecco cosa cambia con l'arrivo delle nuove mappe. Il multiplayer sempre più solo nelle classifiche di gradimento dei gamer di tutto il mondo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:37:00 GMT)

Addio cubo viola in Fortnite : sciolto nel lago - cosa è cambiato : Alla fine Kevin, il cubo viola di Fortnite, ce l'ha fatta: è arrivato fino al lago a Sponde del Saccheggio, sciogliendosi definitivamente. Prima era allo stato solido, ma ovviamente entrando nel lago si è sciolto in esso, colorandolo di viola. I rumor questa volta ci hanno visto lungo, avevano già ipotizzato l'arrivo a Sponde del Saccheggio, ma nessuno aveva pensato che si sarebbe sciolto in esso. Per ora non è emerso nessun vulcano, ma è ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l'aggiornamento 5.40.2 : Su Trello di Fortnite, Epic Games ha elencato una serie di Problemi che saranno risolti in Salva il Mondo con un prossimo aggiornamento. Intanto il misterioso cubo viola continua il suo viaggio e a ...

