Forte scossa di terremoto 6 0 Richter Avvertita in più regioni

caffeinamagazine

: #30ottobre 2016, un sisma di magnitudo 6.5 scuote il #centroItalia.La scossa più forte registrata in Italia da 30 a… - DPCgov : #30ottobre 2016, un sisma di magnitudo 6.5 scuote il #centroItalia.La scossa più forte registrata in Italia da 30 a… - 3BMeteo : Ancora una FORTE SCOSSA 6.0. Avvertita all'estremo Sud #terremoto - RaiNews : Forte scossa di terremoto in Grecia al largo di Zante: la terra ha tremato anche nell'Italia del Sud. Diramata alle… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Continua a tremare la terra in Grecia. Una nuova, fortissima,nel Peloponneso, in Grecia, nel pomeriggio di martedì 30 ottobre 2018. L’Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell’isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutto il Meridione. Commenti di persone spaventate sui social network in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. A quanto risulta non ci sarebbero stati danni a cose e persone.La stessa zona è stata già colpita da un altro sisma di magnitudo 6.8 lo scorso 26 ottobre che aveva fatto innalzare, come in questa occasione, il livello del mare. Nei giorni scorsi ci sono state numerose altre scosse, alcune delle quali anche abbastanza importanti. L’ultima, di magnitudo 5.6, è stata registrata alle 4:59 della notte scorsa.Intanto, ...