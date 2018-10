Formula 1 | Mondiale 2018 | i VIDEO virali della stagione

Lewis Hamilton ha vinto il Mondiale di Formula 1 : Sono cinque, come quelli vinti da Juan Manuel Fangio, e due in meno dei sette di Michael Schumacher, il suo prossimo obiettivo The post Lewis Hamilton ha vinto il Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

Formula 1 2018 - il Mondiale dai due volti : i momenti chiave della stagione. VIDEO : Una stagione dai due volti chiusa con il trionfo di Lewis Hamilton . La Ferrari sta per lasciarsi alle spalle questo campionato con il rimpianto di aver fallito il ritorno al successo Mondiale dopo ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Messico 2018 Città del Messico : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Messico 2018 Città del Messico: Hamilton a un passo dal titolo, la Ferrari insegue la Mercedes

Formula 1 - orgoglio Ferrari ma il Mondiale è ormai di Hamilton : SE SEBASTIAN Vettel non riesce ad uscire proprio dal suo momento no, questa volta ci pensa Kimi Raikkonen a risollevare le sorti della Ferrari lasciando ancora in vita la lotta per il Mondiale. Un ...

Formula 1 - Hamilton campione se : in Messico il secondo match point del Mondiale : La Ferrari di Kimi Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota finlandese è arrivato davanti a Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes. Grande rimonta di Sebastian ...

Formula 1 - tutti gli errori della Ferrari nel Mondiale 2018 : dal Bahrain ad Austin : Una stagione cambiata radicalmente dal GP d'Italia : la Ferrari, che con Sebastian Vettel sembrava poter mettere le mani sul titolo, si è invece ritrovata dopo Monza con un gap dalla Mercedes sempre ...

Formula 1 - Sergio Perez rinnova con la Force India per il Mondiale 2019 : Sergio Perez ha rinnovato il proprio contratto con la Force India: accordo esteso al Mondiale 2019. Per il messicano, il cui rinnovo era da tempo nell'aria, sarà la sesta stagione consecutiva con ...

Come e perché la Ferrari ha già perso il Mondiale 2018 di Formula 1 : ... sia economiche che umane, se consideriamo quanto numerose e quanto settorialmente specializzate siano le figure richieste alla voce "personale"; uno sport di squadra, insomma, in cui qualcosa Come ...