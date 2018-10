Foietta | su Tav no effetti voto Torino

Tav - M5S ora vuole bloccarla. Commissario Foietta : “Da mesi non ho contatti con Toninelli” : La denuncia del Commissario straordinario per la Torino Lione: "Non ho incontrato Toninelli neppure una volta. Ormai, da sei mesi, non ricevo più alcuna risposta dal governo. E questo è grave. Oggi in consiglio comunale a Torino si vota l'ordine del giorno, voluto dalla sindaca Appendino, per la sospensione dei lavori dell'opera.Continua a leggere