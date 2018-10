Flop a Napoli Ora Woodcock vuole tornare a Potenza

Napoli - Flop della banda del buco : scoperto il foro d'accesso a piazza Carità : Un colpo della banda del buco è stato sventato questa mattina in piazza Carità. I rapinatori, sfruttando vecchi cunicoli connessi alle fogne, erano arrivati a un locale in disuso...

Un Bidone è per Sempre : Ignacio Fideleff - Flop nel Napoli : Il 31 agosto 2011 è ufficializzato l’ingaggio di Ignacio Fideleff da parte del Napoli, con un contratto quinquennale per complessivi 1,7 milioni di euro. L’esordio in serie A avviene a Verona il 21 settembre 2011 (Chievo – Napoli 1-0). In campionato colleziona 4 presenze. Il 14 luglio 2012 viene ceduto al Parma in prestito con diritto di riscatto della metà. Il 16 dicembre 2012 esordisce con la nuova maglia nella partita ...

Un Bidone è per sempre : Mirko Conte - Flop all’Inter ed al Napoli : Mirko Conte è cresciuto nell’Inter, nel 1993 viene ceduto in prestito al Venezia, dove gioca da titolare nel campionato di Serie B. Tornato all’Inter, disputa l’annata 1994-1995 nella prima squadra nerazzurra, scendendo in campo venti volte. La stagione successiva passa in comproprietà al Piacenza, con cui ottiene la prima salvezza nella massima serie alternandosi a Stefano Maccoppi nel ruolo di stopper. Riscattato dagli ...

Napoli - la truffa del cieco col motorino : controlli Flop - così è possibile farla franca : Che siano ciechi assoluti o gravi ipovedenti per accedere ai benefici e ai sostegni previsti dallo Stato le persone che non godono del bene della vista devono sempre passare dallo studio di un...

Reddito di cittadinanza - è Flop centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Disastro Napoli (dopo il Flop Roma) - l’anti-Juve forse non c’è! : Napoli sconfitto a Marassi da una super Sampdoria, la Juventus acquisisce già un vantaggio dopo sole tre partite di campionato Tutti alla ricerca dell’anti-Juve in questa stagione di Serie A. Dapprima è stato assegnato tale ‘titolo’ all’Inter, club che è partito malissimo in campionato acquisendo un bel distacco già dopo 3 giornate. Successivamente si è pensato che la Roma potesse impensierire i bianconeri, ma la ...

GIRONE NAPOLI / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : il Flop dell'anno scorso : Il NAPOLI si prepara al Sorteggio della Champions League 2019: giovedì 30 agosto i partenopei scopriranno le tre avversarie contro cui dovranno giocare nel primo turno del torneo europeo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:42:00 GMT)