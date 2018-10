Filippine | il tifone Yutu si abbatte sul nord del Paese | migliaia di evacuati

Filippine : almeno 155 vittime per il tifone Mangkhut e le piogge monsoniche : Nelle Filippine almeno 155 persone hanno perso la vita a causa di frane e altri incidenti provocati dal tifone Mangkhut e dalle piogge monsoniche : lo hanno reso noto funzionari pubblici. Oltre 70 persone sono ancora disperse, secondo la polizia e gli agenti locali di soccorso. almeno 45 persone sono decedute nel villaggio di Tinaan, nella provincia di Cebu, 573 km a sud di Manila, dove una frana ha investito quasi 60 abitazioni: i dispersi sono ...

Tifone Mangkhut : si aggrava il bilancio delle vittime nelle Filippine - “potrebbero essere più di 100” : Si aggrava il bilancio delle vittime del super Tifone Mangkhut , che ha investito nei giorni scorsi il nord delle Filippine : le autorità locali hanno reso noto che al momento i morti sono 81 ma i soccorsi non hanno ancora completato il lavoro di ricerca sotto fango e macerie, e dunque si tratta ancora di un dato provvisorio. Il responsabile della protezione civile Ricardo Jalad non esclude che il bilancio possa aggrava rsi nelle prossime ore: ...

Tifone Mangkhut - sale a 74 il bilancio delle vittime nelle Filippine. Danni anche in Cina : L'Organizzazione meteorologica mondiale , OMM, ha definito Mangkhut il ciclone tropicale più forte dell'anno in tutto il mondo. Le Filippine vengono colpite spesso da tifoni in questo periodo dell'...