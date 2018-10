Fila a Milano per sentire Mimmo Lucano

A Milano la sFilata della nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

Milano - centinaia in Fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro : l’appello partito dai social : Si sono messi in fila a centinaia, pazientemente, aspettando il proprio turno davanti ai gazebo organizzati a Milano dall’Admo, per farsi prelevare un tampone con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile per il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’appello era stato lanciato su Facebook dai genitori del ...

Alla Milano Fashion Week sFilano modelle con tre seni. La provocazione del brand GCDS ha un messaggio preciso : modelle con 3 seni Alla Milano Fashion Week. Questa la provocazione del brand GCDS dei fratelli Giuliano e Giordano Calza, che sta per "God Can't Destroy Streetwear". Colori fluo, modelle avvolte in abiti di plastica, musiche dal sound spaziale e ambientazioni fantascientifiche quasi in tema "Futurama".Così i fratelli Calza vedono il futuro. Un mondo distopico e poco rassicurante, dove a dominare sono le mutazioni genetiche, ...

Camerona Dallas/ Per Milano Fashion Week sFila insieme alla mamma e alla sorella da Dolce e Gabbana : Cameron Dallas ha sfilato alla Milano Fashion Week per Dolce & Gabbana, insieme alla mamma e alla sorella. Sulla passerella anche le grandi top model(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Milano Fashion Week 2018 – ghd official hair partner della sFilata di Elisabetta Franchi [GALLERY] : ghd è official hair partner della sfilata Elisabetta Franchi SS 19 alla Milano Fashion Week E’ ghd, il marchio leader di tool per capelli, a firmare gli hairlook che hanno sfilato sabato 22 settembre al Fashion show di Elisabetta Franchi SS 19 nell’ambito dell’appuntamento autunnale con la Fashion Week milanese. Nel backstage, il team di hair stylist ghd ha preparato le modelle che hanno calcato la catwalk ispirata alla dimensione magica ...

Francesca Icardi ‘star’ alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda ospite di una sFilata di moda [FOTO E VIDEO] : Wanda Nara e la figlia di Mauro Icardi alla sfilata di Elisabetta Franchi, la piccola Francesca è già ospite delle sfilate della Milano Fashion Week Il nome di Francesca Icardi, oltre a leggerlo su Instagram, sul profilo ufficiale che la figlia di Mauro vanta già da qualche tempo, lo avreste potuto leggere tra gli invitati alla sfilata Elisabetta Franchi. alla Milano Fashion Week la piccola figlia del calciatore dell’Inter e di Wanda ...

Federica Pellegrini - sFilata 'Divina' sulla passerella alla Milano Fashion Week. VIDEO : Una sfilata con costume personalizzato. alla Fashion Week di Milano protagonista in passerella Federica Pellegrini . La leggenda del nuoto azzurro ha sfilato con un costume a lei dedicato con ricamata ...

