Figc | Sibilia Dilettanti e Micciché Serie A eletti vicepresidenti

Figc - la vicepresidenza va a Sibilia : Sono ufficiali le prime nomine della nuova Federcalcio presieduta da Gabriele Gravina. La vicepresidenza vicaria va al numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia; la seconda vicepresidenza, invece, è stata accordata al presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè. Queste le decisioni del consiglio federale in corso a via Allegri.