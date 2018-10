FIBA Europe Cup | Archie non basta Varese cade in Ungheria

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : doppia sfida ungherese per Sassari e Varese alla ricerca del terzo successo consecutivo : Chiusa la 4a giornata di campionato, per Dinamo Sassari e Openjobmetis Varese è già tempo di concentrarsi sui prossimi impegni. Archiviate due buone vittorie casalinghe, rispettivamente contro Torino e Trieste, le due formazioni italiane scenderanno in campo nella 3a giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sarà uno scontro tra Italia e Ungheria, con Varese che volerà a Székesfehérvár per affrontare l’Alba Fehervar (martedì 30 ottobre ore ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : super rimonta di Sassari. Bella vittoria anche di Varese : La Dinamo Sassari e la Openjobmetis Varese si confermano a punteggio pieno nella FIBA Europe Cup. Due vittorie casalinghe per le squadre italiane: i sardi hanno sconfitto in rimonta gli ungheresi del Szolnoki Olaj per 98-94, mentre i lombardi hanno superato i portoghesi del Porto per 84-75. Una rimonta pazzesca quella di Sassari, che era scivolata addirittura sul -20 a cinque minuti dalla fine. La Dinamo non si è persa d’animo e ha ...

Basket. Dinamo - Vittoria biancoverde in FIBA Europe Cup : È buona la prima in regular season di Fiba Europe Cup: gli uomini di coach Vincenzo Esposito espugnano il parquet inglese della Morningside Arena di Leicester imponendosi 78-90. I biancoverdi restano ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari espugna il campo dei Leicester Riders nell’esordio della fase a gironi : Comincia con una vittoria la fase a gironi della Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup: la formazione allenata da Vincenzo Esposito torna da Leicester con i due punti conquistati contro i Riders, col punteggio finale di 78-90. Protagonisti della vittoria Cooley, Bamforth, Petteway e Polonara, tutti in doppia cifra al pari di Smith (per Cooley, peraltro, c’è anche la doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi). Dopo un primo quarto in cui si sono ...

FIBA Europe Cup - Cain monumentale. Varese asfalta il Rilski : ROMA - Buona la prima per la Openjobmetis Varese che all'esordio in regular season di FIBA Europe Cup ha travolto i bulgari del Rilski Sportist con un netto 95-76. Decisive nelle file dei biancorossi, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese debutta senza problemi in Bulgaria contro il Rilski Sportist : Esordio senza alcun tipo di problema per Varese in FIBA Europe Cup. La Openjobmetis fa sua la trasferta in Bulgaria contro il Rilski Sportist: a Samokov il punteggio finale è di 76-95 in favore degli ospiti, trascinati da cinque uomini in doppia cifra, dei quali il migliore è Tyler Cain, a quota 19 punti e 13 rimbalzi. Il Rilski è quasi solo Martin Marinov (25 punti) e Jalen Jenkins (13), ed evidentemente non basta. L’unico momento in cui ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...

FIBA 3X3 Europe Cup : l’Italia femminile quarta a Bucarest : FIBA 3×3 Europe Cup. Bucarest: azzurre Quarte. Sconfitte nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17 A Bucarest, la Nazionale femminile 3×3 chiude al quarto posto della FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, sconfitta nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17. “Siamo molto amareggiate per questo risultato non ottenuto -ha affermato l’allenatore Angela ...

FIBA 3×3 – Europe Cup : l’Italia femminile domani in campo a Bucarest : FIBA 3×3 Europe Cup. Bucarest, Azzurre in campo domani: le sensazioni della capitana Filippi e di Rae Lin Inizia domani, venerdì 14 settembre, a Bucarest (Romania) la FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, a cui l’Italia partecipa con la Nazionale 3×3 femminile. l’Italia fa parte del girone D e incontra il Belgio (alle 17:25) e l’Ungheria (alle 19:25) nella giornata iniziale. La Nazionale femminile, che ha vinto ...

FIBA 3×3 Europe Cup : Arianna Zampieri sostituisce Giulia Rulli a Bucarest : Fiba 3×3 Europe Cup. Bucarest, 14-16 settembre. Arianna Zampieri sostituisce Giulia Rulli L’atleta Giulia Rulli non parteciperà alla Fiba 3×3 Europe Cup a causa di un problema fisico. Rulli sarà sostituita dall’atleta Arianna Zampieri. Pertanto le convocate per il raduno (11-13 settembre) e per la successiva partecipazione alla Fiba 3×3 Europe Cup femminile (14-16 settembre), il campionato Europeo, che si ...

FIBA 3×3 Europe Cup 2018 – Si torna in campo a Bucarest dal 14 al 16 settembre : FIBA 3×3 Europe Cup 2018. A Bucarest dal 14 al 16 settembre torna in campo a Bucarest (Romania) il prossimo 14 settembre per la FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, la Nazionale femminile 3×3 che lo scorso 12 giugno a Manila (Filippine) ha vinto il campionato del Mondo. “Sentiamo tutta la responsabilità di affrontare l’Europeo da Campioni del Mondo -afferma Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 – ...