Fiat 500X | la prova di GQ

Per Fca ritorno al futuro con la nuova Fiat 500X la più hi-tech di sempre : Fiat è Torino, 500 è Torino, il mondo del cinema si è spesso legato sia a Torino sia ai modelli Fiat. Ecco allora la ripartenza, con la nuova 500X prodotta nello stabilimento di Melfi, modello subito ...

Fiat 500X Model Year 2019 - Al volante della 1.0 City Cross - VIDEO : Un restyling estetico e, soprattutto, unimportante iniezione di novità tecnico-tecnologiche. Anche dentro il cofano, con larrivo dei due motori FireFly turbobenzina: il tre cilindri mille da 120 CV e 190 Nm di coppia e il quattro cilindri 1.3 da 150 CV e 270 Nm, in sostanza i sostituti dei MultiAir che hanno debuttato sulla Renegade e che abbiamo già provato a fondo su Quattroruote di settembre. Sono questi i contenuti della 500X My 2019, giunta ...

Fiat 500X - Prezzi in Italia da 19.250 euro : La Fiat ha ufficializzato i listini della versione aggiornata della 500X, già ordinabile con Prezzi a partire da 19.250 euro. In occasione dell'introduzione sul mercato, la piccola Suv torinese si propone con un prezzo di lancio di 15.500 euro e vantaggi cliente che arrivano a sfiorare i quattromila euro.Fino a 120 CV. La gamma Italiana della Fiat 500X si compone di cinque differenti motorizzazioni e di quattro diversi allestimenti, Urban, City ...

Fiat 500X - svelata la straripante versione da Rally [FOTO] : Milano Racing in collaborazione con la scuderia Orreca ha realizzato la Fiat 500X da Rally che gareggerà nella categoria R4 del WRC La Fiat 500X, apprezzatissimo crossover della Casa del Lingotto, si veste da “corsa” diventando un’aggressiva e potentissima auto da Rally battezzata MR 500X R4. Realizzata dalla francese Milano Racing in collaborazione con la scuderia Orreca, questa Fiat 500X da Rally gareggerà nella categoria R4 del ...

Fiat 500X : la versione da rally firmata Milano Racing e Oreca : Dotata del Kit FIA R4 , la 500X da rally sarà spinta da un motore turbo 1.6 da quattro cilindri e 270 CV di potenza , di origine Peugeot Sport , abbinato a un cambio sequenziale e alla trazione ...

Fiat 500X - RESTYLING DEL CROSSOVER ITALIANO : ECCO IL NUOVO LOOK/ Prevista anche una versione rally : FIAT 500X, RESTYLING del CROSSOVER ITALIANO: NUOVO LOOK. Fari Full Led, nuovi motori, e tante altre novità per il piccolo suv costruito nello stabilimento di Melfi, in Basilicata(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Nuova Fiat 500X - un crossover da "Ritorno al Futuro" : Ispirato al film cult 'Ritorno al futuro' consolida il legame tra il marchio Fiat e il mondo del cinema. Un percorso che è culminato lo scorso anno con il tribute video 'See you in the future' creato ...

Fiat - Da Oreca e Milano Racing la 500X da Rally : La scuderia transalpina Milano Racing ha svelato le prime immagini della Fiat 500X da Rally sviluppata con la collaborazione della Oreca. La piccola Suv torinese, della quale è stato di recente presentato il facelift, dispone di tutte le modifiche meccaniche previste dal kit R4 e, a partire dal 2019, correrà sia nel campionato francese di Rally, sia in quello europeo con i colori della Milano Racing. La vettura sarà prodotta anche per altri ...

Fiat 500X - è tempo di ritocchi. Nuovi motori turbo benzina e fari a led – FOTO : Inizia ufficialmente il “secondo tempo” della Fiat 500X: in occasione del giro di boa della sua carriera commerciale, l’apprezzato crossover compatto si aggiorna nell’estetica e nella meccanica. A dire il vero, i cambiamenti riservati alla carrozzeria sono minimi e coinvolgono i paraurti e la grafica dei gruppi ottici, che ora si possono avere anche con proiettori full led. Sotto al cofano arrivano invece i Nuovi motori turbobenzina ...

Nuova Fiat 500X : nuovi motori e nuove tecnologie per il crossover italiano più amato : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori La 500X, il crossover italiano di casa Fiat si rinnova completamente con tante novità estetiche e tecnologiche per soddisfare le nuove esigenze di mobilità in un segmento in forte crescita, nel quale 500X è già protagonista in Italia, dove detiene la leadership nella categoria, e in Europa dove dal 2016 si attesta stabilmente nella top5 ...

