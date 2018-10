Ferrovie dello Stato dà il via libera all’offerta di acquisto per salvare Alitalia

Alitalia - ok CdA Ferrovie dello Stato a presentare offerta di acquisto : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane , riunitosi oggi, 30 Ottobre, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli , ha deliberato di presentare l'offerta per l'acquisto ...

Alitalia - offerta da Ferrovie dello Stato/ Ultime notizie - socio privato : in lizza Delta - Lufthansa e EasyJet : Alitalia, offerta da Ferrovie dello Stato ma serve un socio privato: in lizza Delta, Lufthansa e EasyJet. Le Ultime notizie: domani cds Fs darà via libera alla proposta per la compagnia(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:16:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato - posti di lavoro in Sicilia per operatori : In attesa delle 1100 Assunzioni in Ferrovie dello Stato [VIDEO] da attuare nel prossimo biennio, quale frutto del recente accordo con i sindacati, continuano le offerte di nuovi posti di lavoro da parte della principale azienda ferroviaria italiana. Le posizioni attualmente aperte riguardano la ricerca, da parte di RFI, l’azienda del Gruppo che si occupa della gestione e della manutenzione della rete ferroviaria, di operatori specializzati ...

È vero che Alitalia perde quanto guadagna Ferrovie dello Stato? : Le perdite di Alitalia Sulle perdite di Alitalia negli ultimi anni possiamo fare riferimento a quanto scritto per ilSussidiario.net dal professor Ugo Arrigo, docente di scienza delle finanze dell'...

Ferrovie dello Stato - sciopero di 24 ore dalle 21 del 25 ottobre : sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Lo stop è Stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 del 25 ottobre alle 21 ...

Alitalia e Ferrovie dello Stato - il governo accelera i tempi : le tappe - : Lo scorso 12 ottobre Luigi Di Maio aveva annunciato il ritorno dello Stato come azionista della compagnia aerea con un piano tra 1,5 e 2 mld e un possibile ticket unico treno-aereo. Toninelli afferma ...

Ferrovie dello Stato e Alitalia : biglietto unico per treno e aereo : ...per le vacanze secondo la Farnesina I più bei mercatini di Natale in Italia I confini più strani del mondo In Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I 10 alloggi più pazzi del mondo ...

Alitalia - piano da 2 miliardi con Ferrovie dello stato. Si cerca un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Assunzioni Ferrovie dello Stato - accordo con i sindacati per 1100 posti di lavoro : Assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato in arrivo gia' entro la fine del 2018. E’ questo il contenuto dell’accordo siglato tra RFI, la societa' di Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, ed i sindacati. L’accordo rivede, migliorandolo, quello precedente del luglio 2017 che prevedeva 700 Assunzioni [VIDEO]mentre, grazie alla trattativa appena conclusa, i nuovi posti di lavoro sono saliti a 1.100 da ...