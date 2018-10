Fenomeni all’Atalanta | in crisi altrove | l’elenco infinito dei casi | il flop ha un

sportfair

(Di martedì 30 ottobre 2018) L’Atalanta crea talenti, li fa crescere, li vende alle big dove poi sembrano un po’ persi: tantieclatanti che lasciano un po’ basiti L’Atalanta è una fucina di talenti incredibile. Quanto sia in gamba la società bergamasca nello scegliere calciatori giovani e farli arrivare ad un ottimo livello, pronti per le big, è affare ben noto. Negli ultimi anni però, stiamo assistendo ad un altro fenomeno alquanto strano. Diversi calciatori ceduti dall’Atalanta a caro prezzo, non stanno poi confermando le attese. Se si trattasse di 2-3 calciatori, parleremmo diisolati, ma il numero è ben più elevato. Caldara tra infortuni ed esclusioni per scelta tecnica, non sta praticamente mai giocando con il Milan, dopo essere stato ‘usato’ come pedina di scambio dalla Juventus. Gagliardini, dopo un inizio promettente, è decisamente stato tagliato ...