‘Fegato grasso’ | ne soffre un italiano su quattro

caffeinamagazine

: Un articolo divulgativo fatto bene sul fegato grasso (steatosi epatica): l’accumulo di grasso invisibile è quello c… - paoloevangelist : Un articolo divulgativo fatto bene sul fegato grasso (steatosi epatica): l’accumulo di grasso invisibile è quello c… - msdsalute : #Fegato #grasso: la «ciccia invisibile» è quella che fa più male - SaluteCheFare : Oltre che dalle infezioni virali, il fegato è minacciato anche dal grasso.. Il fegato grasso è un disturbo in cresc… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Non solo epatite C. Il fegato è minacciato anche dal grasso. Il 25% degli italiani ha infatti il ‘fegato grasso’, un disturbo in crescita, che arriverà a coinvolgere il 30% della popolazione nel 2030. Ed è la porta d’ingresso per lo sviluppo della steatoepatite non alcolica (Nash), malattia grave che può danneggiare irrimediabilmente questo organo vitale. Un tema di cui hanno parlato medici, associazioni di pazienti e istituzioni riuniti al convegno “Dopo l’Hcv, le nuove emergenze per la salute del fegato”, promosso da Gilead Sciences a Roma. Per agire in maniera efficace contro le malattie epatiche – sottolineano gli esperti – è necessario l’impegno congiunto di tutti e la capacità di garantire l’accesso alle cure anche alle popolazioni che ne sono ancora escluse. In Italia più di un terzo della popolazione adulta (35,3%) è in sovrappeso, ...