innel terzoper Fca pari a 564mln,-38% per via dei costi stimati in 0,7 miliardi accantonati per le problematiche del diesel negli Usa.L'adjusted è in rialzo del 51%, pari a 1.396 mln per effetto delle migliori performance operative e dei minori oneri finanziari. Fca conferma i target operativi per il 2018:i ricavi sono stimati tra i 115118 miliardi,la liquità industriale sfiora 2 miliardi;le vendite totali pari a 1.160000 veicoli,in rialzo del 3%,crescita in Usa e America.(Di martedì 30 ottobre 2018)